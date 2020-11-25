思科5G新架構 攜手台灣廠商共創新商機

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟今（25）日在本報舉辦的「2020創新論壇」中表示，5G的發展快速，和過去不同的是5G讓全球的產業出現革新，也帶來很多新的機會，而思科也與台灣廠商近年來積極合作，未來將共創市場商機。

陳志惟說，人類的手機通訊從一開始像水壺一樣大的2G手機，10年後發展到3G，再花了10幾年時間從3G走到4G，在這些過程中，都是只依靠3、4家電信商，將基地台、網路建置好，就能產生通訊。

但5G和過去不同的事，從4G走到5G才只有短短的4年時間，但是5G帶來的變化是巨大的，從產業快速的數位化、讓以前4G時代受到頻寬、速度及運用層面，都因5G上路通通解開了，而近期已有國際大廠在談6G的發展及布局了，人類的通訊發展真的越來越快、牽動及影響的層面也越來越廣，到5G真正普及之後，其實對每個人的生活都將有所影響。

提到台灣的5G發展，陳志惟也持相當肯定的肯定的態度。陳志惟指出，全球5G發展到目前為止，台灣的5G無論是頻寬、速度或是基地台建置的速度及數量，從各方面來看，台灣都在全球前5名內，這對未來5G的發展也有正面的效益。

對於思科和台灣廠商合作，創造更多市場商機的部分，陳志惟指出，可分成三大部分來談，第一部分是落地5G Open Lab連結台灣ORAN廠：經濟部工業局與思科合作5G開放網路驗測平台。思科打造具高度彈性、開放性和相容性的5G開放平台，提供全新型態的5G電信專服務。並攜手台灣ORAN廠商在平台上進行End to End的驗測。

第二部分是思科攜手5G SI與電信商共創應用開發軟實力：思科與台灣電信廠商及系統整合商，共同致於開發5G管理軟體與資訊安全平台。另外，思科也與經濟部共同合作，將思科DevNet軟體開發平，在台灣落地發展，共同培育具有軟體開發能力的新創公司，也共創5G相關的應用軟體開發。

第三部分是驗證5G應用場域、上架思科國際平台：陳志惟說，思科與台灣在地應用廠商，共同在製造業、醫療、交通、市民服務等領域開發應用，思科並協助驗證後的廠商共同上架Cisco Sotution Partner Program共同行銷國際市場。