國際大藥廠AZ 率先成立亞洲首座未來醫療實驗室

經濟部技術處今（25）日宣布「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」（Taiwan Integrated Biomedical Industrial Center）啟用，以三大驗證實驗室與四大模擬臨床場域，結合創新科技，領先建立國際化的醫療與科技跨領域對話平台。這個場域是國內第一個智慧醫療跨域整合實驗場域，吸引國際知名生醫業者阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）率先投入成立亞洲首座「未來醫療實驗室」。

將讓業者透過場域快速找到產品驗證機會，調整修正產品，醫師也能瞭解最新醫療科技及給予回饋。因此，透過業者與醫師充份進行跨域對話交流，診斷治療更加精準有效率，提升遠距醫療與居家照護的品質，也能激發技術創新合作，找到更多的新價值與市場機會。

經濟部技術處處長邱求慧表示，經濟部歷經近兩年，打造國內首座「生醫產業跨域整合實驗場域（TIBIC）」，TIBIC可以解決醫材產業多年亟需解決的三個痛點：第一個痛點是產業不易獲得臨床醫師的即時回饋意見，以致開發時程相當冗長；第二個痛點是未來醫材走向跨產業／領域及系統化，廠商不可能自己去建置一個完整的驗證場域；第三個痛點是醫材業者大多單打獨鬥，缺乏整合性的資源支持。TIBIC集結產學研醫與法人的科專成果與資源，串接產業上中下游，讓高階醫材研發更接地氣、產業化時程更快速。

邱求慧説，臺灣目前已有上千家醫材廠商，預期未來3-5年可服務百家以上的中高階醫材業者，創造逾10億元的產值。

邱求慧也指出，過去臺灣醫材廠商因為缺少品牌，要走向國際是一大挑戰，因此成立之初極力邀請瑞典英國合資製藥大廠AZ共襄盛舉，成立亞洲第一間未來醫療實驗室，相信透過AZ的能量與品牌，對於臺灣在推動醫材、新藥研發及數位醫療上有很大的助力，更是MIT臺灣醫材打入國際市場的契機，也期待未來有更多的國際領導大廠一起投入，共創國際智慧醫療生態聚落。

邱求慧強調，臺灣正站在下一個生醫科技發展的轉捩點，生醫產業為政府六大核心戰略產業之一，技術處將連結工研院等法人研發能量協助智慧醫療產業朝向精準健康方向發展，攜手醫材業者、資通訊業者、醫院、學校、國際合作夥伴、創投業者一起投入，打造完整的醫材生態系，讓技術、資金、法規、人才與臨床等重要元素一次到位，開創更多新興、高附加價值的醫材產業，期待臺灣以系統整合和群體戰的方式，與國際智慧醫療發展趨勢接軌，創造新一波經濟高峰。

工研院副院長彭裕民說明，根據Frost & Sullivan預測，數位健康市場將從2019年1,470億攀升到2023年2,200億美元，智慧醫院相關科技發展將產生爆炸性成長，所帶動的包括資料分析、雲端運算及遠距病患監控新市場等商機，預估上看115億美元。臺灣將在2025年邁入超高齡社會，過去人們必須「以人就醫」，也就是親自到醫院進行檢驗、診斷與治療，今年因疫情衝擊，加上5G、AI人工智慧與巨量資料驅動生醫產業轉型發展，凸顯出以數位科技來輔助健康管理與遠距醫療照護的重要性，也讓醫療設備朝向行動化、手持化、微型化與居家化發展，創造智慧醫療的下一波浪潮。

工研院以數位科技突圍，成功整合法人與廠商技術，整合生醫、電光、資通訊、AI人工智慧、機械等不同領域，打造產業升級與符合市場需求的整體解決方案與服務模式；今年的新冠肺炎雖然帶來危機、但同時也是轉機，展現出臺灣包括檢測設備、呼吸器、測量體溫熱影像測試儀器系統快速整合、製造的能力與彈性，更能打造整體服務輸出海外新模式，讓世界看見臺灣。

「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」共有模擬斷層掃描室、模擬普通病房、模擬手術室、模擬加護病房四個臨床場域，具有「可驗證」、「智慧化」與「生態系」三大特色。在可驗證部分，提供產品開發所需的擬真醫院情境，讓產品進行反覆修改驗證，解決醫材研發與臨床醫師雙方痛點，提供業者可量化實證數據與符合國際法規的驗證報告，加速商品上市時間。