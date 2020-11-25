職災廠商竟拿金安獎 立委批名不符實

「7家發生重大職災的施工廠商竟成為金安獎得獎廠商？罹災家屬情何以堪！」民進黨立委洪申翰25日質詢踢爆，職安金安獎的30家施工廠商中，有7家廠商在4年內有重大職業災害的紀錄，另23家廠商有違反勞動法令紀錄；但勞動部長許銘春回應，金安獎是針對工程內容做評分，而非廠商。

罹災家屬情何以堪

洪申翰指出，將獲獎工程的施工廠商名單比對勞動部重大職業災害公開網，及違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統資料，發現獲獎工程的30家施工廠商中，有7家廠商在4年內有重大職業災害的紀錄，有23家廠商有違反勞動法令紀錄；他質疑，「這對於罹災勞工的家屬來說，情何以堪？」

「其中一個獲獎工程的施工廠商，光是去年就發生4起重大職業災害，有4名工人罹災，過去還有92次違反勞動法規被裁罰的紀錄。」洪申翰說明這些違法事由大多都是跟工地安全息息相關，也都是職安署106年出版的《104年度全國重大職業災害實例摘要彙編（營造業）》裡面重大職災的致死原因。

重大職災列入評分

洪申翰指出，根據《推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔作業要點》第10點，獲獎工程的施工廠商廠商，不論是施工廠商、設計單位、專案管理廠商、監造單位，就可以放入優良廠商資料庫，可以減免減收優良廠商押標金、履約保證金或保固保證金。也會將名單提供機關依《機關巨額工程採購採最有利標決標作業要點》等相關規定辦理公共工程採購選商及履約管理的參考。

勞動部長許銘春回應，「推動職業安全衛生優良工程金安獎是針對工程內容做評分，而非廠商。」洪申翰要求，勞動部應該針對「推動職業安全衛生優良工程金安獎」的評選標準進行修改，除了裁罰之外，採購評選委員會應將廠商違反勞動法規或是發生重大職災列入評分項目中。

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