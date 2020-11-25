印尼移工零付費政策 勞長：最晚12月下旬公布對策

印尼移工零付費政策實施在即，明年元月起就要改由雇主負擔來回機票、訓練費、證件費等，估算雇主須多支付7萬元到10萬元，由於台印雙方遲遲未展開協商，勞動部長許銘春今在民進黨立委高嘉瑜的追問下透露，若印尼執意不改，勞動部最晚會在12月下旬公布因應對策。

印尼政府日前片面宣布印尼移工零付費政策將於明年1月上路，屆時包括台灣在內等多個國家，若聘用印尼移工，雇主將負擔移工來回機票、證件費、訓練費等，折合台幣約7到10萬元不等，由於先前印尼回函的11項收費項目說明太多簡要，許銘春今在立院受訪表示，11月12日再發函給印尼，要求就11項付費項目具體細節與金額作詳細回覆，印尼駐台機構也已將公文送達。

許銘春強調，勞動部的相關業務單位也開始著手研議因應對案，如印尼政府規費要由台灣雇主負擔是否合理？待印尼政府回函，雙方就可以馬上展開溝通協調。

高嘉瑜質詢許銘春時進一步追問，若協商沒有進展，勞動部預計最晚在何時展開動作？許銘春說，因事涉外交事務，不宜太早曝光，但若印尼政府執意片面實施，勞動部最晚會在12月下旬宣布因應方案。