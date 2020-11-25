水情吃緊 嘉南地區是否停灌今決定

近期水情不好，嘉義及台南地區從「水情提醒」綠燈，下修為「夜間減壓供水」的黃燈。經濟部長王美花今（25）日主持「旱災中央災害應變中心第三次工作會報」。對於今天是否更改其他地區燈號，王美花表示，今天會議重點將放在確認嘉南地區是否供灌，會中會聽取氣象局專家意見，並在會後對外說明，預估其他地區燈號應該不會有特別的變化。

氣象局昨天公布數據，今年6月到11月水情只有過往的六成，大多數也集中在北部。農民團體日前批評，缺水應該要全體共體時艱，而不是每次都先犧牲農民，並對於工業用水都輕輕放下。

王美花回應，目前嘉南地區水庫儲水量只有1.7億噸，光供灌就須2.3億噸，既使儲水全部拿去供灌也不夠用，才不得已要考慮停灌；若今天會後確定實施停灌，那麼經濟部會與農委會有密切合作，針對農民損失提出補償。

而工業用水方面，王美花說，兩個月前已要求工業區節水，目前成效已達5%，近年也要求廠商落實再生水循環，對於工業區用水都有很大幫助。至於民生用水目前則沒有問題，僅有部分地區將會減壓供水。