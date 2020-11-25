綠委爆1年4職災4人罹災廠商竟獲金安獎 勞長這麼說

勞動部日前甫頒發工程「金安獎」，表揚優良工程施工團隊，但民進黨立委洪申翰今指出，比照獲獎廠商與違法勞動法令事業單位(雇主)查詢系統、重大職災公開網，竟發現有獲獎單位在去年有4次重大職災，甚至有4人罹災。對此，勞動部長許銘春說，金安獎針對的是工程本身，若得獎廠商另在其他工程有職災、違法，也都有列入扣分項目。

勞動部今赴立院衛環委員會進行業務報告，洪申翰質詢許銘春時表示，金安獎優良廠商名單在9月就公布，但檢視名單，得獎的30家事業單位，其中有7家在近4年內有重大職災紀錄、23家廠商違反勞動法令，他進一步追問許頒獎時候是否得知這些廠商的過往紀錄？

洪申翰說，甚至有某家獲頒「推動職業安全衛生優良工程金安獎」的廠商，在去年1年內就發生４次重大職災、4人罹災，試問罹災家屬看到廠商得獎，情何以堪？也有得獎廠商在4年內違反92次勞動法令，最近1筆則在今年8月。

對此，許銘春表示，金安獎針對的是工程，而非事業單位本身，金安獎評分要點也會參酌施工團隊在其他工程上的施工表現。職安署署長鄒子廉說，職災紀錄都會在工程會採購網揭露提供參酌。

洪申翰問，獲金安獎的廠商，可享有投標優惠、減收押標金、保固保證金等，這合理嗎？他另表示，勞動部訂出的採購評選委員評分表，其中包括為員工加薪、工作與生活平衡，但對於廠商若違反重大勞動法規卻不會違反採購資格。

鄒子廉說，採購法第71條之1去年已經修法，特別把重大職災列為公部門採購要項，他強調金安獎針對的是工程，工程有業主、監造、施工廠商，至於公司若在別的地方發生職災，也會列入評分、扣分項目。

洪申翰說，金安獎評選標準應更加嚴格，包括相關廠商有多少次重大職災，都應有所標註、揭露，否則很多人認為得到金安獎的廠商就是表現很好，除此，多次違反法規的廠商也該多一點輔導，不要只是裁罰，下次評選委員評分表也應增修加入違反勞動法規、重大職災次數的項目。