2020創新論壇／沈榮津：5G數位科技來臨 要建立數位國家

行政院副院長沈榮津今（25）日出席經濟日報主辦「2020創新論壇」，主題為「5G啟動 產業智慧轉型」。沈榮津致詞表示，行政院要建立數位國家，因應5G數位科技來臨，也因此將透過組改成立數位發展部，要讓各部會在此平台上，為產業數位轉型找到所需應用。

2020年是5G元年，也是AI技術鏈結5G，驅動產業智慧轉型的關鍵時刻，經濟日報在11月25日於台北國際會議中心舉辦「2020創新論壇」，以「5G啟動 產業智慧轉型」為主題，邀請各界先進，探討5G帶來的產業新氣象與應用。本論壇由經濟日報與遠傳電信共同主辦，台灣思科、新北市政府協辦，即起受理報名。

本次論壇邀請行政院副院長沈榮津、遠東集團暨遠傳董事長徐旭東出席致詞；遠傳總經理井琪、鴻海集團董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉、台灣思科總經理陳志惟、新北市副市長陳純敬、Landing AI創辦人吳恩達等產業與官方重量級人士將發表專題演說，探討5G結合大數據、人工智慧、物聯網，帶動產業智慧轉型帶來的商機與挑戰。

沈榮津致詞指出，5G有大頻寬、低延遲、大連結的特性，因此企業可藉此啟動企業專網，進行企業數位轉型，例如製造業可進行工業4.0，並應用工研院的平台即服務（PaaS），讓各產業在這平台上找尋領域知識所需應用模組解決方案，提升產業在工業4.0的競爭力。

沈榮津說，行政院要建立數位國家，以因應數位科技來臨，在組改方面，將成立數位發展部，讓各部會以此建立平台，例如經濟部可在此平台上，找尋產業造轉型所需的應用，例如製造業的智慧工廠、商務服務業的智慧商業、交通部的智慧交通、衛福部的智慧醫療，並以此推動數位國家、智慧國家。

沈榮津說，政府推動投資台灣三大方案，已有724家廠商回台投資1.14兆、促進就業9.6萬人，並藉此機會鼓勵企業強化智慧化、自動化、數位化，以及5G科技產品生產、營運，為台灣發展5G科技創新應用，以創造有利機會。

沈榮津舉例，例如高階製造中心，就是將高階伺服器等移回來；而半導體先進製程中心，例如台積電董事長劉德音，也在24日主持台南南科3奈米廠上樑典禮，不只在5奈米製程領先競爭對手，也在3奈米製程超前部署。

不僅如此，沈榮津說，台灣啟動綠能，發展離岸風電、太陽光電，要超前部署，讓企業有綠色憑證可購買，並建立起離岸風電產業，讓高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心、綠能發展中心，這四大中心奠定台灣未來20經濟榮景。

沈榮津表示，政府也支持5G發展在地應用，第一，掌握技術，包過透過5G行動計畫，擇定練兵對象與5G基礎技術，進行基礎技術練兵；第二，補缺口，藉由大A+計畫，攜手Cisco、樂天、NEC大廠等，促使台灣投入5G-ICE 硬體製造；第三，擴大市場，應用頻譜標金500億元，鼓勵營運商、企業主導入5G開放式服務，並優先採用國產應用方案、發展5G創新服務、整廠輸出。

沈嶸津強調，政府也帶頭帶動5G應用發展，第一，如製造業，就是應用資訊大廠回台後，打造5G專網智慧工廠，應用人工智慧電腦視覺瑕疵檢測，讓生產精準度從95%提高到98%。

第二，醫療方面應用，如經濟部與三軍總醫院，於急診室使用混合實境（MR）攝影機，拍攝急診傷口畫面，透過5G網路大頻寬特性，即時傳送給資深醫生所在之處，即時協助判斷受傷程度，並即時提供急診醫生進行最精準醫療診治。

第三，以運動為例，經濟部與台科大、富邦集團合作，打造5G應用團隊，在新莊棒球場導入八項5G應用，包括3D即時回放以及5G虛擬開場、360度VR直播，也已推廣到其他運動賽事與展演應用。

第四，展演應用案例，如經濟部與三立電視、中華電信合作，在今年大甲媽祖繞境活動中，利用5G攝影包、5G SNG車，透過5G信號異地VR 360攝影直播，讓遠在台北的民眾體驗，打造5G展演創新應用。