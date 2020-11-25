無薪假通報法制化 許銘春：將召開專家學者會議

勞動部長許銘春日前允諾將減班休息（俗稱無薪假）通報法制化，她今受訪進一步指出，勞動部將召開專家學者諮詢會議，聽取建議後再做評估，希望法制化能快一點上路。

許銘春今到立院衛環委員會進行「防治職場霸凌及促進職場心理健康」、「打造無年齡歧視就業環境」業務報告。她在會前受訪時表示，有關減班休息通報法制化作業，已經請業務單位召開專家學者諮詢會議後再做評估，看是修正勞基法還是就業服務法，「目前還沒有定論」，希望法制化能夠快一點上路。

她坦言，因減班休息通報不具強制性，不排除有些減班休息的人沒有通報，因此當初勞動部規畫紓困協助措施已納入這部分考量，除了針對通報減班休息員工的充電再出發、安心就業，也推動安心即時上工、勞工紓困貸款等，幫助沒能透過通報領取補助的勞工，未來盼減班休息法制化後，這問題會有所解決。

此外，印尼政府宣布，印尼移工零付費政策即將在明年1月實施，屆時包括台灣在內，聘用印尼移工的雇主將負擔移工來回機票、證件費、訓練費等，折合新台幣約7到10萬元不等。許銘春說，11月12日已經發函給印尼，要求就11項付費項目具體細節與金額作詳細回覆，印尼駐台機構也已經將公文送達印尼政府。

許銘春說，勞動部業務單位也已經自行研議因應對案，如印尼政府規費要由台灣雇主負擔是否合理？待印尼政府回函，就可以馬上展開溝通協調。