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公部門屋頂光電挨批消極 經部工業區將盤1 GW光電

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

環保團體過去痛批中央政府推動綠電決心不足，公部門屋頂設置光電設施態度消極。經濟部今（24）日表示，政府推動光電一直都以屋頂型為最優先，截至今年9月底，屋頂型光電已設置容量為3.88GW，其中工業屋頂綠電已達1.36GW，占比最高，未來也將評估北中南工業區廠房，預計可再設置1 GW以上的太陽光電

環團近期多次痛批中央綠電決心不足，認為政府與民爭農地鹽田種電，卻對公家機關本身的屋頂型光電遲遲未動作。行政院副院長沈榮津於行政院召開跨部會工作會議時，指示各部盤點全國性屋頂光電潛力點，並點名農漁業設施、工業區廠房、營舍、停車場等建物的屋頂。

國防部盤點不具機敏性的營舍可設置量；農委會盤查全國室內漁業養殖設施、農業設施；交通部則就所轄各港區及各縣市停車場等進行盤點。經濟部能源局組長林文信表示，經濟部將請工業局盤點北中南工業區，預計可設置1 GW以上的太陽光電。

林文信坦言，工業廠房設置困難最大難度在於業者意願，有些既有廠房屋頂已有空調、水塔或廠房設備等，因此現在新建廠房都會鼓勵預留光電設施空間。談到設置費用是否也是難處，林文信則說，目前光電設置採取兩種模式，業者自建自售，自行建置設施再賣電給綠電業者，或是出租給空間給綠電業者架設光電設備。

經濟部統計，截至今年9月底，屋頂型光電已設置容量為3.88GW，占比最高為工業屋頂達1.36GW，其次為農業設施屋頂1.18GW，公部門建物屋頂設置量也有0.7GW，其他私人建物屋頂則為0.64GW。

經濟部表示，各部會目前盤點屋頂可再設置88MW，搭配全國公立中小學安裝冷氣專案刻正展開的校園設置光電計畫，可再設置約272MW，合計政府部門及公立中小學可再新增0.3GW的光電。

太陽光電 綠電 經濟部

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