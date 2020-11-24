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企業設哺乳室及托兒設施 第一年最高補助300萬元

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

為推動雇主營造友善職場環境，鼓勵雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或措施，勞動部受理雇主申請 2021 年第 1 期經費補助，期間自 2021 年 1 月 1 日起至 2 月 28 日止，歡迎事業單位踴躍提出申請。

勞動部指出，《性別工作平等法》第 23 條規定，僱用受僱者 100 人以上之雇主應提供哺（集）乳室與托兒設施或適當之托兒措施。為鼓勵雇主提供哺乳室與托兒設（措）施，勞動部訂定經費補助辦法，不限事業單位規模大小，皆可申請補助。

勞動部進一步指出，雇主設置員工哺（集）乳室最高補助 2 萬元；設置托兒設 施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園、兒童課後照顧服務中心）者，第一年最高經費補助 300 萬元，設置完成後，連續 5 年可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助 50 萬元；如果雇主提供受僱者子女送托於托兒服務機構之托兒津貼或居家式托育服務者，每年最高補助 60 萬元。

勞動部表示，企業提供員工托兒服務有助於增加對公司的向心力，降低流動率，留住優秀人才。針對職場小型（4人以下）托育需求，2020年已新增雇主設置居家式托育服務，雇主得聘僱或委託托育人員至雇主設置之指定地點提供員工子女托育服務之規定，並納入托兒措施經 費補助項目，補助項目包括遊具、玩具、睡眠休息、安全防護、盥洗、備餐用餐等設施及設備。

勞動部表示，2021年第 1 期哺（集）乳室與托兒設施或措施經費補助，自 1 月 1 日開始受理申請。勞動部進一步表示，為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設 施或措施及申請經費補助，2021年 1、2 月規劃於北中南地區辦理多場 次說明會；另提供免費的專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位提出申請。

托兒 勞動部 托育

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