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後疫情時代細胞治療需求 訊聯加速三項肺部臨床試驗

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
聯生技集團董事長蔡政憲。記者林俊良攝影／報系資料照
聯生技集團董事長蔡政憲。記者林俊良攝影／報系資料照

新冠肺炎讓全球高度關注再生醫學及細胞治療產業，因應後疫情時代細胞治療的需求，訊聯（1784）加速三項肺部臨床試驗，第一是以異體間質幹細胞治療急性呼吸窘迫症候群（Acute respiratory distress syndrome,ARDS），目前已進入人體二期臨床試驗申請；第二是與北部醫學中心申請ARDS恩慈專案，第三是與中山醫大附設醫院進行癒後肺纖維化的臨床研究，以及同步進行IND（新藥臨床試驗）的申請。

《特管辦法》讓再生醫學技術，能實際運用於自體細胞治療，包括慢性傷口、皮膚健康、關節修復等，訊聯表示，近期「脂肪幹細胞治療慢性傷口案」收案患者癒合良好，也加速訊聯與慈濟醫院、中山醫大附設醫院合作的送件進展。除了特管辦法細胞治療技術、細胞自體自用的具體成果，未來都有機會銜接細胞治療製劑，轉型升級為產品化發展，縮短藥品研發時程。

訊聯表示，間質幹細胞今年1-10月累計營收，較去年同期成長50%。此外，訊聯細胞委託研究/製備（CDMO）業務自提供美國大藥廠、歐洲疫苗廠之後，近期也傳捷報，接獲香港皮膚保養和國內毛髮用品的委託製造訂單，較去年成長2倍。

幹細胞

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