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企業家平時不一定要多話 謝金河讚這兩人經營的底藴

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

貫穿2020年的新冠肺炎疫情，最近在一連串的疫苗傳出好消息終於可以看見曙光，但是人們的生活及工作型態，是不是可以完全回到疫情前，財信傳媒董事長謝金河以廣達董事長林百里所說的「人類的宅性回不去了」來解釋；謝金河強調，「一句話就可以看見企業家的智慧」。

謝金河今(24)日最新臉書發文，「以一句話就可以看見企業家的智慧！」為題，他表示，最近疫苗的研發見到曙光，先是輝瑞製藥與德國Biontech合作研發的疫苗宣布有九成的療效；接著Moderna宣布自行研發的疫苗也有九成療效，且不必像輝瑞公司的疫苗必須保存在攝氏零下70度；英國Astranzeneca也宣布與牛津大學合作的疫苗也有好消息。

謝金河指出，全球都在期盼後疫情時代早日來臨，大家可以正常出國旅遊、到餐廳吃飯、過正常的生活。輝瑞疫苗傳出好消息，美國道瓊工業指數一度上漲1,610點，但疫情中的居家辦公、視訊會議的Zoom、視訊健身的Peloton等股價都瞬間暴跌兩成，全球股市出現豬羊變色的景象。

謝金河指出，這個時候廣達董事長林百里跳出來說了一句充滿智慧的話，他說：人類的宅性回不去了！這話充滿哲學與想像空間；他的意思是，即使疫情過去，但人們透過視訊會議、線上學習或購物帶來的方便性，及為企業帶來的成本下降，這是一個趨勢，恐怕回不去了。

謝金河強調，也就是說，也許疫情過去，全球會興起旅遊的逛熱，但新經濟的熱度可能不會改變，大家上網開會、購物、學習，不會因為疫情结束而改變。

謝金河指出，廣達董事長林百里平常話不多，但他每一次出來講話，都隠含大道理。像上回他提到超級工廠在哪裡不重要，最後連掃地阿姨也會被替代。最近童子賢也看到電動車未來前景。

謝金河強調，「企業家平時不一定要多話，但關鍵時刻的一兩句話就可以看到老闆經營的底藴！」

謝金河 疫情 疫苗

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