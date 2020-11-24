億豐產品組合佳+產能滿載 今年拚賺逾1.5個股本

億豐（8464）第3季因客製化營收增加以及產品組合，使公司的單季毛利率達57.4%，營業利益率創高至30.8%，目前第4季產能仍處於滿載，有利全年獲利表現。法人表示，億豐下半年雖有新台幣、人民幣持續走貶的匯兌壓力，以及PVC價格上漲造成成本上揚等不利因素，但仍憑藉著強勁的客製化窗簾帶動獲利成長，估億豐今年每股純益將來到16元，續創歷史新高。

億豐表示，第4季產能處滿載態勢。公司目前利用墨⻄哥客製窗簾產線新廠，兼採柬埔寨固定尺寸窗簾擴線、美國德州廠房增建等多重方略，滿足客戶的需求。此外，美國辦公總部已於近期順利搬遷到交通便利的加州La Palma 區。預期改租為買，將使例行的房租費用，轉為正向的長期投資。

億豐第3季雖有美元兌人民幣貶值的外生逆風，但強勁的客製化窗簾營收成⻑，搭配生產效率提升，仍使第3季營業利益，勁揚18.0%，再寫歷史新高。但匯兌因素也造成第3季有匯兌損失2.2億元。億豐第3季的歸屬的公司業主之稅後淨利14.8億元，年增6.0%，單季每股純益5.05 元。累計前三季每股純益11.95元。

億豐下半年受惠但各地居⺠於防疫期，更在乎居家生活品質，反推升時尚窗簾的需求，使客製化窗簾銷售增⻑，勝過固定尺寸，產品組合較去年同期優化。法人表示，億豐標準化商品拉貨穩健，客製化百葉門商品下半年一路產能滿載至年底，加上，生產客製化產品為主的墨西哥廠已在第3季投產，將有助產品組合優化。