無薪假人數連三降 製造業趨緩、服務業緩增

勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有486家、10,934人，一周之內增加19家，人數則減少383人，為自今年爆發新冠肺炎疫情以來，首度出現人數為呈連三周下降走勢。

寶成集團日前宣布，目前實施的第二波（9至11月）無薪假，人數約3,700人，因市況已逐步回溫，因此決定提前結束無薪假，12月起回歸正常。寶成擬停止無薪假，尚未反映在統計上。

勞動部統計顯示，製造業無薪假持續減緩，服務業無薪假則緩步增加。

製造業向來無薪假重災區，隨著紓困3.0上路，本期製造業無薪假人數持續較上周減少。目前仍有164家、7,028人實施無薪假，家數增加4家、人數則減489人。其中，金屬機電業有89家、2,194人實施無薪假，家數增加1家，人數則減481人。

服務業部分，因第二波新冠肺炎疫情蠢動，各國邊境管制持續，無限期禁止出入團，主要衝擊航空運輸業及旅行社。勞動部指出，運輸倉儲業現則有36家、1,042人實施無薪假，較上周增3家、26人。支援服務業（含旅行社）則有46家、375人實施無薪假，較上一期增加4家、23人。

批發零售業則有156家、1,707人實施無薪假，較上一期增加5家、44人。住宿餐飲業目前僅有36家、179人實施無薪假，較上周增1家8人。