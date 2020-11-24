全球股市Q4布局贏面大 優先布局智慧生活相關基金

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖為廠商推出智慧家庭服務示意圖。記者曾學仁攝影／報系資料照
圖為廠商推出智慧家庭服務示意圖。記者曾學仁攝影／報系資料照

根據歷史經驗顯示，過去20年，全球股市（MSCI世界指數）第4季上漲機率近7成，為四季中上漲機率最高，台新投信認為，在各國政府加速疫苗開發，預料疫情有望逐漸降溫，加上明年全球經濟展望向上、資金行情延續，全球股市持續看漲，建議後市若逢拉回可分批布局，首選成長動能強勁的智慧生活相關基金。

台新投信指出，美國疫情未能迅速緩和但也沒有大幅惡化的跡象，多數經濟與高頻數據仍呈現緩步回溫，企業財報來看，多家重量級科技大廠也優於預期，顯示企業在目前艱困環境下仍然調整的很好，展望後市，全球股市持續看漲。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，從二大經濟體基本面來看，美國經濟持續穩健上揚，ISM製造業就業指數自4月落底後逐月回升，受惠於強勁的新訂單和就業成長，10月製造業ISM躍升至 59.3，寫下近2年新高。

蘇聖峰說，雖然民主黨及共和黨對新一輪刺激方案仍未達成共識，但在消費動能仍有支撐，復甦格局不致呈現立即性萎縮下，預期第4季製造業仍有機會維持擴張格局；中國方面，因疫情控制得當，內需已回復至疫情前的水準，配合年底消費旺季加持、十四五規劃進行，未來經濟成長可期，都對全球股市帶來支撐。

蘇聖峰指出，美國總統大選後行情較預期強，短線漲多震盪加大，建議利用分批加碼或定期定額掌握年底至明年的多頭行情。在類股操作上，數位經濟將持續發展，並不會因為任何事件而結束中止，可優先布局FinTech、大型軟體股、手機與車用零組件。

其次，也看好數位醫療、遠距醫療和醫材類股，因新興治療技術及手術需求重新回到正軌後，有望重新受到青睞。此外，未來隨著景氣增溫，可漸進式轉往受惠基本面回溫的工業(如國防航太、自動化、工具機等)和消費類股。

疫情 美國經濟 台新

延伸閱讀

美股擁四利基 動能強

美股資金面偏多 醞釀上攻

雙11起跑 FinTech題材夯

全球科技商品 適度布局

相關新聞

綠電憑證交易 飆增七倍

經濟部標準局昨（23）日公布第二批綠電交易成果，包括台積電、台灣萊雅、台北101等18家再生能源需求、供給及售電業者，交...

無薪假人數續減383人 金屬機電工業減最多

勞動部今（24）日公布無薪假實施情況，實施家數有486家，實施人數1萬934人，較上一期增加19家、減少383人。實施人...

全球股市Q4布局贏面大 優先布局智慧生活相關基金

根據歷史經驗顯示，過去20年，全球股市（MSCI世界指數）第4季上漲機率近7成，為四季中上漲機率最高，台新投信認為，在各...

台日跨國商機一線牽 心血管量測裝置深受日方注目

為中小企業找商機、找夥伴、找市場，經濟部中小企業持續推動商機媒合，並強化輔導力量。儘管今年因為新冠肺炎疫情影響，但經濟部...

公建四大案 明年動起來

市場資金充裕，今年民間投資公共建設簽約金額可望達1,200億元，絲毫不受疫情影響。據了解，明年上半年之前，至少已有超過4...

企業觀望綠電 再等更美價格

過往綠電常常被詬病「供不應求」，僅有台積電等大廠有能力認購綠電，中小企業往往心有餘而力不足。但標準局官員表示，業者並未反...

10月零售、餐飲營業額 亮眼

經濟部統計處昨（23）日公布10月批發、零售及餐飲業營業額統計，統計處副處長黃偉傑表示，受益於10月百貨周年慶，以及中秋...

IC領軍 工業生產指數連九紅

經濟部統計處昨（23）日公布10月工業生產指數為122.0，為歷年單月次高，年增7.06%，為連九紅。統計處副處長黃偉傑...

連假+周年慶 餐飲業10月營收升

餐飲業受惠於中秋、國慶連假商機，十月營收年增百分之三點一，寫下新冠肺炎疫情自二月爆發以來最佳表現，不過，經濟部統計處副處...

大陸表態參與CPTPP 龔明鑫：中國的落差非常非常之大

中國大陸國家主席習近平日前表態積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），國發會主委龔明鑫今天表示，ＣＰＴＰＰ較...

國發基金東貝投資踩雷 立委要求組調閱小組追查

國發基金去年投資1億多元的東貝光電10日下市，多位國民黨立委質疑投資過程有疏失，翁重鈞更主張立法院經濟委員會應成立調閱小...

中科永續發展社會責任報告書 榮獲TCSA白金獎

中科管理局永續發展社會責任報告書（CSR）榮獲台灣永續能源研究基金會評選「2020年台灣企業永續獎」最高榮譽-白金獎殊榮...

熱門新聞

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

中信金法說大預言 明年全球政經情勢5變4不變

研華傳遭駭客攻擊 公司：營運系統皆正常運作

聯電才漲停！外資喊景碩丶金像電 目標價135元丶65元

擁抱金飯碗！合庫銀將大舉徵才近300人

iPhone 12超級換機潮來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。