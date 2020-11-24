全球股市Q4布局贏面大 優先布局智慧生活相關基金

根據歷史經驗顯示，過去20年，全球股市（MSCI世界指數）第4季上漲機率近7成，為四季中上漲機率最高，台新投信認為，在各國政府加速疫苗開發，預料疫情有望逐漸降溫，加上明年全球經濟展望向上、資金行情延續，全球股市持續看漲，建議後市若逢拉回可分批布局，首選成長動能強勁的智慧生活相關基金。

台新投信指出，美國疫情未能迅速緩和但也沒有大幅惡化的跡象，多數經濟與高頻數據仍呈現緩步回溫，企業財報來看，多家重量級科技大廠也優於預期，顯示企業在目前艱困環境下仍然調整的很好，展望後市，全球股市持續看漲。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，從二大經濟體基本面來看，美國經濟持續穩健上揚，ISM製造業就業指數自4月落底後逐月回升，受惠於強勁的新訂單和就業成長，10月製造業ISM躍升至 59.3，寫下近2年新高。

蘇聖峰說，雖然民主黨及共和黨對新一輪刺激方案仍未達成共識，但在消費動能仍有支撐，復甦格局不致呈現立即性萎縮下，預期第4季製造業仍有機會維持擴張格局；中國方面，因疫情控制得當，內需已回復至疫情前的水準，配合年底消費旺季加持、十四五規劃進行，未來經濟成長可期，都對全球股市帶來支撐。

蘇聖峰指出，美國總統大選後行情較預期強，短線漲多震盪加大，建議利用分批加碼或定期定額掌握年底至明年的多頭行情。在類股操作上，數位經濟將持續發展，並不會因為任何事件而結束中止，可優先布局FinTech、大型軟體股、手機與車用零組件。

其次，也看好數位醫療、遠距醫療和醫材類股，因新興治療技術及手術需求重新回到正軌後，有望重新受到青睞。此外，未來隨著景氣增溫，可漸進式轉往受惠基本面回溫的工業(如國防航太、自動化、工具機等)和消費類股。