疫情衝擊漸消褪 10月失業率降至3.8%

主計總處今（23）日發布10月失業率為3.8%，為近7個月最低，顯示新冠肺炎疫情對就業市場衝擊已逐漸消褪，但仍未回復到疫情前水準。

主計總處指出，10月就業人數1,151萬人，較9月增加6,000人或0.05%。其中服務業增加4,000人，工業則增加2,000人。但若和去年同期相較，就業人數仍減少7,000人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年5月是勞動市場受疫情影響高峰，5月失業率高達4.07%，6月開始經濟活動陸續重啟，6月至10月累積增加就業人數有4.8萬人，但是相較今年1月疫情爆發前的就業人數水準，仍減少2.6萬人。

主計總處指出，10月失業人數為45.5萬人，較上月減少3,000人，其中因對原有工作不滿意而失業者減少3,000人；初次尋職失業者及因季節性或臨時性工作結束而失業者，亦減少1,000人；因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則增加2,000人。若與上年同月相較，失業人數則增4,000人。

陳惠欣表示，疫情對就業市場負面影響仍在，但觀察相關指標，整體勞動市場尚屬穩定。觀察近5年來10月失業率月減狀況，約會下降0.01到0.04個百分點，這次則是月減0.03個百分點，與往年狀況已接近了。