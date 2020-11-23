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國發基金東貝投資踩雷 立委要求組調閱小組追查

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國民黨立委翁重鈞（右）今天針對國發基金投資東貝踩雷案質詢國發會主委龔明鑫。圖／截自立法院直播網站
國民黨立委翁重鈞（右）今天針對國發基金投資東貝踩雷案質詢國發會主委龔明鑫。圖／截自立法院直播網站

國發基金去年投資1億多元的東貝光電10日下市，多位國民黨立委質疑投資過程有疏失，翁重鈞更主張立法院經濟委員會應成立調閱小組，針對政商關係、錯誤投資、修改作業辦法等進行徹底調查，不能浪類人民血汗錢。國發會主委龔明鑫則表示，投資決策都按照既定程序，且經派員了解後，東貝也提出單據，花了1.5億元購買機器設備。

立法院經濟委員會今天審查明年度的國發會相關預算，立委廖婉汝指出，昔日的LED股王東貝光電11月10日下市，2018年9月27日國發會修改作業要點，將出席委員三分之二同意的投資門檻下修為二分之一，隔年1月國發基金挹注1.045億元給東貝，之後東貝卻發布重訊公告資金用途拿來還貸款，不符合國發基金的投資目的，國發基金卻等到今年4、7月才要求東貝提出說明，為何會有這樣的錯誤決策?

龔明鑫說，針對東貝有無挪用資金還債，國發會找法律顧問一起去公司查訪，當時東貝募資約3.5億元，其中1.5億元的確去買機器設備，目的是為了研發mini LED，這些都有單據；至於另外的2億元被扣在銀行，也就是這筆錢若沒有用在LED相關的研發上，東貝是不能用的。

翁重鈞則說，時任國發會副主委鄭貞茂修改投資辦法，之後決定投資東貝光電，當時會計師也一再提醒國發基金，國發會為何還是決定投資，最後還造成這樣大的虧損，如今下市誰要負責？他說，如果可以不負責，龔是否是否同意經委會成立調閱小組展開調查。

國發基金執秘蘇來守則說，近三年國發基金投資虧損最多的是寶德能源，因為太陽能景氣不好。翁重鈞追問說，聯合再生能源自106起三年累計虧損110億元，國發基金和耀華玻璃107年共投資約30億元，他認為投資原因是因為該公司董事長洪傳獻擔任蔡英文競選總部全國綠能產業後援會總會長。

龔明鑫和蘇來守雙雙否認是因此投資聯合再生能源，但翁重鈞說，他也希望沒有關係，但這樣就會引發聯想，結果國發會都不檢討；如果國發基金可以避免的錯誤不檢討也不用負責，這樣他不能接受，因此經委會應成立調閱小組，針對政商關係、錯誤投資、修改作業辦法等進行徹底調查，不能浪類人民血汗錢。

東貝光電 國發基金

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