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餐飲業10月營收疫後最熱 難抵全年寒冬

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

餐飲業受惠於中秋、國慶連假商機，10月年增3.1%，寫下新冠肺炎疫情自2月爆發以來最佳表現，不過，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，餐飲業前10月營業額年減5.1%「比較可惜」，國人餐飲消費仍有極限，全年要拉回正成長機率微乎其微。

據經濟部統計，10月餐飲業營業額666億元，年增3.1%，其中餐館業年增6.3%，都是今年2月疫情在台灣爆發之後的最佳表現。統計處表示，主因中秋、國慶連假聚餐及出遊商機，以及百貨公司週年慶帶來集客效應；不過，飲料店業由於市場競爭激烈，部分業者縮減門市，以及氣溫下降引響冷飲銷售，導致年減2.4%。

黃偉傑指出，餐飲業前10個月營業額年減5.1%，由於「國人吃東西仍有極限在」，評估全年很轉正。但是，依照餐飲業復甦態勢，若沒有特殊因素的話，在無連假情況下，接下來兩個月餐飲業營業額應該都會持穩。

零售業10月營收3518億元，年增3.3%。主因百貨公司逢節慶加上週年慶活動，人潮湧現，推升精品、化粧品買氣，年增15%；布疋及服飾零售業也受惠於週年慶活動，年增24%；電子購物及郵購業舉辦週年慶與雙十一檔期促銷提前展開，年增10%。

批發業方面，10月批發業營業額為8927億元，年減0.4%。其中，建材及布疋服飾品批發業因國外疫情持續延燒，外銷力道仍受挫，各減6.1%、7.6%；油價下滑，市場需求疲弱，化學材料批發業也仍在低檔，年減5.8%。

展望11月，黃偉傑說，進入耶誕節及元旦批發業鋪貨旺季、知名品牌手機新品上市，以及零售業雙11採購旺季、百貨業週年慶陸續登場，營收皆預估出現正成長，而餐飲業由於熱食餐飲需求逐漸隨天氣顯現，不過沒有連假加持，預估為持平或小幅正成長。

餐飲業 連假 疫情

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