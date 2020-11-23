專家：RCEP簽署利好 人民幣升值動能加速

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋23日表示，以內循環經濟為基礎，大陸經濟已呈穩健復甦態勢，而上周區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的簽訂再為後續人民幣升值添加動能。

首先在出口方面，可填補歐美地區因消費力下滑而喪失的外銷訂單；其次亦可望加重未來人民幣在協定中結算支付的角色，預期簽署各國將逐步增加對人民幣資金的需求，人民幣後續升值條件充足。

展望後市，本周除疫情疫苗的發展外，其餘關注焦點首重聯準會的11月會議紀要和大陸債券違約情況。

受益於RCEP簽署，上周初人民幣強勢領漲，加上多家廠商的疫苗進展順利，市場風險偏好獲得提振，美元指數回弱，離岸人民幣也持續升值創高。

尤其大陸公布的10月零售銷售年增4.3%，亦較前（9）月增長，利好的經濟數據激勵人民幣多頭，在岸中間價報6.5484元兌1美元，續創近兩年半高位，而離岸人民幣亦一度驟升至6.53元。

隨後因美國宣布將於年末中止部分執行不佳的企業紓困計畫，帶動美元指數上揚，人民幣漲幅雖也稍作止緩，但周線仍無礙人民幣創高。

最終上周離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約423點，收在6.5500元，升值幅度0.64%；在岸人民幣對美元（USDCNY）周線則升值約409點，收在6.5630元，升值幅度0.62%。

貨幣市場方面，在人行增量續做中期借貸便利（MLF）後，市場緊張情況明顯好轉，且信用風險衝擊亦有所緩和，各主要回購利率下行，隔夜利率重回1.90%附近。

公開市場方面，上周人行操作8,000億元MLF，利率持平如預期，但增量幅度僅2,000億元，其增量雖同前月，但操作量環比則呈現下滑。

至於其餘周間的逆回購則多以淨回籠作結，累計全周仍淨投放3,500億元。整體來看，監管對於市場流動性仍有充足信心，淨投放操作都是以穩定市場信心為優先，貨幣政策尚未有轉鬆之意圖。

本次信用風險事件的衝擊已逐漸淡化，適度去槓桿化反而有利於金融市場的穩固。