快訊

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

台灣烏腳病之父曾文賓逝世 享耆壽98歲

專家：RCEP簽署利好 人民幣升值動能加速

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
交通銀行台北分行預估，RCEP將為人民幣再添升值動能。(本報系資料庫)
交通銀行台北分行預估，RCEP將為人民幣再添升值動能。(本報系資料庫)

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋23日表示，以內循環經濟為基礎，大陸經濟已呈穩健復甦態勢，而上周區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的簽訂再為後續人民幣升值添加動能。

首先在出口方面，可填補歐美地區因消費力下滑而喪失的外銷訂單；其次亦可望加重未來人民幣在協定中結算支付的角色，預期簽署各國將逐步增加對人民幣資金的需求，人民幣後續升值條件充足。

展望後市，本周除疫情疫苗的發展外，其餘關注焦點首重聯準會的11月會議紀要和大陸債券違約情況。

受益於RCEP簽署，上周初人民幣強勢領漲，加上多家廠商的疫苗進展順利，市場風險偏好獲得提振，美元指數回弱，離岸人民幣也持續升值創高。

尤其大陸公布的10月零售銷售年增4.3%，亦較前（9）月增長，利好的經濟數據激勵人民幣多頭，在岸中間價報6.5484元兌1美元，續創近兩年半高位，而離岸人民幣亦一度驟升至6.53元。

隨後因美國宣布將於年末中止部分執行不佳的企業紓困計畫，帶動美元指數上揚，人民幣漲幅雖也稍作止緩，但周線仍無礙人民幣創高。

最終上周離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約423點，收在6.5500元，升值幅度0.64%；在岸人民幣對美元（USDCNY）周線則升值約409點，收在6.5630元，升值幅度0.62%。

貨幣市場方面，在人行增量續做中期借貸便利（MLF）後，市場緊張情況明顯好轉，且信用風險衝擊亦有所緩和，各主要回購利率下行，隔夜利率重回1.90%附近。

公開市場方面，上周人行操作8,000億元MLF，利率持平如預期，但增量幅度僅2,000億元，其增量雖同前月，但操作量環比則呈現下滑。

至於其餘周間的逆回購則多以淨回籠作結，累計全周仍淨投放3,500億元。整體來看，監管對於市場流動性仍有充足信心，淨投放操作都是以穩定市場信心為優先，貨幣政策尚未有轉鬆之意圖。

本次信用風險事件的衝擊已逐漸淡化，適度去槓桿化反而有利於金融市場的穩固。

人民幣

延伸閱讀

郭永興／沒簽RCEP被邊緣化？台灣滿手爛牌，不差多一張鬼牌

RCEP衝擊 龔明鑫：短期影響小但會持續超前部署

破解RCEP障礙 經部瞄準電動車、半導體、疫後商機

RCEP對台影響不大？ 小心「沒籃子放雞蛋」…

相關新聞

風電業者相中北方三島 能源局：將監督籌設要件

媒體報導，離岸風電業者相中北方三島海域，漁會擔心恐影響漁撈作業。經濟部表示，目前為業者初期規劃尚未提出申請，若屆時申請後...

台泥漁電共生案場動土 年發電可供1.6萬家庭

台泥攜手台鹽綠能打造的嘉義漁電共生案今天動土，台泥指出，預計明年7月開始正式發電，平均年發電量將達5400萬度，可供應超...

第二批綠電創佳績 年交易量逾7億度以上

今年5月首批再生能源轉供順利交易1.1億度後，經濟部標準局持續輔導業者，今天公布第二批綠電交易成果。台積電（2330）、...

蕭美琴送陳正祺伴手禮 胡迪警長、次長相見歡

首屆台美經濟繁榮夥伴對話落幕，台美簽訂為期5年並得再延長5年的備忘錄（MOU）。經濟部政務次長陳正祺本次率團至美國出訪，...

龔明鑫：CPTPP不許政府補助國營事業 中國難達到

中國日前表示積極考慮加入CPTPP，國發會主委龔明鑫表示，CPTPP門檻很高，其中一條不允許政府力量補助國營事業，中國恐...

RCEP衝擊 龔明鑫：短期影響小但會持續超前部署

經濟部昨天跟業者進行座談會討論RCEP影響，龔明鑫表示短期影響沒那麼大，主要原因包括關稅涵蓋率增加有限、部分敏感性產業仍...

外銷表現佳 龔明鑫估今年GDP有望逾1.8%

國發會主委龔明鑫表示，隨著8月以來公布的經濟資料，加上第4季目前外銷訂單、出口表現超過預期，預估台灣今年經濟成長率（GD...

破解RCEP障礙 經部瞄準電動車、半導體、疫後商機

ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）日前完成簽署，台灣被排除在外，經濟部長王美花昨邀可能受影響的九大產業代表「喝咖啡」，會後...

RCEP對台影響不大？ 小心「沒籃子放雞蛋」…

ＲＣＥＰ日前簽署，台灣不在其中，政府仍強調影響不大，同時宣稱會積極加入ＣＰＴＰＰ，但大陸表態考慮加入ＣＰＴＰＰ後，牽動各...

專家看本周指標／美經濟復甦可能趨緩

今年受到疫情影響，主要經濟體在第2季出現大幅度的衰退，但在第3季又出現V型反轉；星展集團認為，主要國家央行與政府仍將維持...

經濟關鍵字／林伯豐、陳進財選「穩」

經濟日報主辦「2021經濟關鍵字大預測」活動，工商協進會理事長林伯豐、穩懋董事長陳進財所推薦的字，都是「穩」。

RCEP障礙 經部兩策略破解

為因應區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署，經濟部長王美花昨（22）日下午邀來石化、塑膠、鋼鐵、工具機等九大產業代表「喝...

熱門新聞

海運搶櫃戰 運價又漲了

中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

研華傳遭駭客攻擊 公司：營運系統皆正常運作

聯發科5G晶片出貨 明年倍增

被動元件明年估供不應求 第2季報價有機會調漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。