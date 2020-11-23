經濟逐步回溫 10月失業率3.8%創下近7個月新低

主計總處今天公布10月失業率3.8%，為近7個月最低，月降0.03個百分點。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，雖然目前還沒回復到疫情前水準，但勞動市場整體狀況尚屬穩定。

行政院主計總處今天發布10月人力資源調查結果。10月就業人數1151萬人，較9月增加6000人或0.05%；失業人數則是45.5萬人，較9月減少3000人或0.66%。

反應在10月失業率為3.8%，為近7個月以來新低，也是連續3個月下降，經由季節調整後為3.77%。

陳惠欣分析，今年5月是受疫情影響高峰，6月開始經濟活動陸續重啟，6月至10月累積就業人數達4.8萬人，但是相較今年1月疫情爆發前的就業人數水準，仍減少2.6萬人。

主計總處認為，整體疫情負面影響依舊存在，但是從就業、失業指標來看，「整個勞動市場狀況尚屬穩定」。

陳惠欣指出，今年失業率高峰是在5月達到4.07%，隨後因為經濟活動逐步回溫，失業率也逐步下降。觀察近5年以來10月、9月表現，10月失業率月減狀況，多數會下降0.01到0.04個百分點，這次則是月減0.03個百分點，與往年狀況接近。

陳惠欣表示，勞動市場後續如何發展，疫情狀況為關鍵因素。

另外，主計總處進一步分析10月失業情況，對原有工作不滿意而失業減少3000人，初次尋職失業者與季節性而失業者都減少1000人；因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加2000人。

10月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時工作及季節關係）導致週工時未達35小時者有23.6萬人，較上月增加1.7萬人。

跟其他主要國家季節調整後失業率相比，台灣10月季調後失業率為3.77%，月減0.01個百分點。加拿大為8.9%，美國6.9%，香港6.4%，南韓4.2%，日本9月則為3%，德國9月4.5%，法國9月為7.9%。