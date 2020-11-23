10月工業生產指數、製造業生產指數 雙雙連九紅

經濟部統計處今（23）日公布10月工業生產指數，10月工業生產指數為122.0，年增率為7.06%，為歷年單月次高，創下連九紅。10月製造業生產指數達123.44，為歷年單月次高，同樣創下連九紅。統計處預估，11月工業生產指數有望年增可達5.8%至9.0%，有望攻下連十紅。傳統產業10月生產指數撐力不足，統計處解釋，因10月事逢中秋及國慶假期，因此比往年多出三天的休假，認為11月有望重穩。

10月電子零組件業達147.56，年增16.93%，連續第11個月二位數成長。其中積體電路業一枝獨秀，10月生產指數達167.38，年增23.03%，連續12個月正成長。統計處分析，主因品牌廠接連推出消費電子新品，以及遠距應用相關設備出貨暢旺，加上5G通訊、物聯網 及高效能運算等應用需求強勁，帶動晶圓代工產能持續滿載。液晶面板及其組件業、電腦電子產品及光學製品業受惠於宅經濟及遠距商機延續，年增分別為9.41%及6.20%。

傳產方面，基本金屬業10月生產指數為100.03，年增為7.52%，主要是受惠於國際鋼價調漲及汽車、機械、家電、營建等下游產業需求回溫。機械10月生產指數為101.64，年減0.21%，主因為中秋及國慶連假，工作天數較去年同期減少，加上國外疫情干擾廠商接單與出貨步調，致呈微幅縮減。

而10月製造業生產動向指數為50.9，顯示業者普遍對於11月生產仍樂觀，但因國際新冠肺炎疫情升溫及中美貿易科技戰未歇，因此都可能影響到廠商表現，電子零組件業、基本金屬業動向指數均低於50。