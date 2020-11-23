浩鼎新藥OBI-3424第一／二期臨床 族群擴增獲FDA准許

浩鼎（4174）今（23）日表示，收到美國食品藥物管理局（FDA）關於前驅型化療新藥OBI-3424第一／二期人體臨床試驗族群擴增階段醫療器材臨床研究（IDE）申請，經美國FDA判斷對受試者並無顯著風險，無需經過核准，可逕行使用。

浩鼎指出，旗下OBI-3424一／二期臨床試驗劑量遞增階段預計於2020年底完成，完成後進入族群擴增階段（Cohort Expansion Phase）。

接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，用以「測試確認腫瘤AKR1C3表現之免疫組織化學染色法（IHC）」醫療器材臨床研究申請案（IDE），因該免疫組織化學染色法（IHC）用在前驅型化療新藥OBI-3424第一／二期人體臨床試驗之族群擴增階段

（Cohort Expansion Phase）收納AKR1C3酵素過度表現之肝細胞癌（HCC）受試者，經美國FDA判斷對受試者並無顯著風險（nonsignificant risk），無需經過核准，可逕行使用。

浩鼎表示，前述之潛在受試者會先經由免疫組織化學染色法（IHC）的測試方法確認其腫瘤AKR1C3的表現，來決定是否可以進入上述之族群擴增階段（Cohort Expansion Phase）。

根據IQVIA公開研究報告，全球2018年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,500億美元，佔全球前十大類別用藥第一位；浩鼎OBI-3424尚處於早期臨床試驗階段，未來在固態腫瘤的潛在適應症包括AKR1C3酵素過度表現的肝細胞癌（HCC）等。