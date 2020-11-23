第二批綠電創佳績 年交易量逾7億度以上

今年5月首批再生能源轉供順利交易1.1億度後，經濟部標準局持續輔導業者，今天公布第二批綠電交易成果。台積電（2330）、台灣萊雅、台北101等18家再生能源需求、供給及售電業者，總裝置容量近282.2MW，算年交易量逾7億度以上，相當70萬張憑證，為第一批轉供交易量七倍。

而值得一提，這也是首次陸域風電參與轉供交易模式，為我國再生能源交易注入全新成長動力。標準局預估，今年完成2波的再生能源電力及憑證轉供交易，預估累積年交易量已超過8億度，相當於80萬張憑證的規模。

能源局表示，6家綠電用戶包括大江生醫、元太科技、台積電、台灣萊雅、台北101、博仲法律事務所；9家綠電發電業為得禾能源、富崴能源、苗栗風力、中威風力、鹿威風力、安威風力、崎威風力、通威風力與清風風力；3家率電受電業為台汽綠能、瓦特先生及富威電力。

另外，能源局表示，過往如果商業大樓若為用電管理中心系統，那麼僅會有單獨電號，裡面的承租業者既使有意願買綠電，也因為苦於沒有獨立電號而無法資格。因此，經濟部推出「再生能源憑證單一電號多用戶交易示範計畫」，只要商辦電號持有者同意，就可以開放承租業者獨立購買電號。成功範例為台灣萊雅及其所在辦公大樓的台北101。

標準局推動台灣再生能源憑證（T-REC），已獲得國際知名的環境資料揭露申報系統（CDP）、美國電子產品環境影響評估工具（EPEAT）與再生能源使用倡議組織（RE100）認可，有助於台灣企業提高自身環境、社會與公司治理（ESG）指標的競爭力，增進企業使用再生能源於永續投資之價值，俾接軌國際綠色供應鏈。