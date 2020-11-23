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蕭美琴送陳正祺伴手禮 胡迪警長、次長相見歡
首屆台美經濟繁榮夥伴對話落幕，台美簽訂為期5年並得再延長5年的備忘錄（MOU）。經濟部政務次長陳正祺本次率團至美國出訪，並成功返國。駐美大使蕭美琴也贈送陳正祺一個胡迪警長玩具當作伴手禮，伴隨他在防疫旅館隔離14天。
本次對話簽署一份為期5年，並得再延長5年的MOU，做為未來輪流在華府及台北召開年度高階對話的基礎，並且組成數個工作小組繼續討論後續工作，促進雙方進行更深化及廣泛的經濟合作。
外交部表示，台美雙方在確保安全、多元的供應鏈，以及通訊網路安全，透明化的基礎建設發展上存在的共同利益，將有助於彼此邁向更具包容性、更繁榮的世界。
在供應鏈議題上，雙方均認為台灣於高科技硬體製造具競爭優勢，且美國在全球高科技產業扮演領導角色，基於半導體產業將為雙方經濟帶動重大且長期的利益，雙方確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目，也會致力於醫療、能源及其他關鍵技術供應鏈的合作。
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