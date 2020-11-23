快訊

好市多黑色購物節開跑！ 主打82吋電視、金條十盎司

宣戰「王冠」謊言背叛？黛妃BBC世紀專訪的怨靈

國衛院新穎低副作用鴉片類止痛藥 獲科技部未來科技獎

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國家衛生研究院今（23）日發布，該院生技與藥物研究所副研究員翁紹華與葉修華團隊，開發出一系列比嗎啡更快及更強效止痛效果的化合物，是一種新穎安全的鴉片受體/痛敏肽受體雙效促效劑，可開發更優良的止痛藥。

這項研究成果獲得美國與中華民國專利，也在今年獲得科技部未來科技獎的肯定。

鴉片類藥物如嗎啡，是臨床上最常用於強效止痛的止痛藥，然而使用嗎啡往往引發各種嚴重的副作用，例如：抑制心肺功能導致病人死亡、抑制腸胃功能導致病人承受便祕之苦、鎮靜作用讓病人的生活品質下降、長期使用可能有成癮性而成為藥物濫用的社會問題等。

翁紹華博士與葉修華博士多年來致力於開發新穎鴉片類止痛藥，希望能有效解決目前鴉片類止痛藥普遍的副作用問題。

國衛院指出，傳統鴉片類止痛藥的止痛效果及各種副作用是因藥物活化了「鴉片受體」。近年的研究中發現，活化「痛敏肽受體」不僅不會降低鴉片類藥物的止痛效果，還能減輕諸如依賴性、腸胃功能抑制等副作用。於是，開發可以同時活化鴉片受體與痛敏肽受體的止痛藥成為趨勢，其中一個代表性的藥物為cebranopadol，目前在臨床三期的階段。

國衛院經過多年的研究，在翁紹華帶領下已經成功地發展出一系列具有強效止痛效果，且副作用較低的「鴉片受體/痛敏肽受體雙效促效劑」。其中有多個化合物具有比嗎啡更速效且更好的止痛效果，並且具有可專利性。

而葉修華則建立了穩定的活體內外活性檢測平台，可進行各種活體外的活性檢測工作，篩選出有望在活體內展現止痛效果的化合物。

活體內的檢測除了止痛效果之外，也包含了多種副作用的檢測，像是：腸胃功能抑制、耐受性、依賴性等。同時，團隊也進一步研究鴉片受體/痛敏肽受體雙效促效劑在體內所啟動的訊息傳遞途徑，希望能夠釐清化合物在動物藥理方面的副作用與生物分子層次的作用機轉間的關聯性，並有助於開發更優良的止痛藥。

為使人們減少病痛的折磨，疼痛控制的需求一直存在。因此開發出可速效、強效止痛，但又有比嗎啡更低的副作用的藥物，將會對於邁入高齡化社會的台灣，於疼痛控制這一環節，提供一個更好的藥物選擇。

延伸閱讀

癌症是由自己的細胞變異而來！ 醫：做好這件事就能遠離「胃癌」

住院病患涉恐嚇護理師、醫師 持點滴架砸破玻璃遭訴

驚！炎亞綸出意外變瘸 痛喊「快要往生」

工研院攜手英國 推動下世代化合物半導體創新發展

相關新聞

破解RCEP障礙 經部瞄準電動車、半導體、疫後商機

ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）日前完成簽署，台灣被排除在外，經濟部長王美花昨邀可能受影響的九大產業代表「喝咖啡」，會後...

RCEP對台影響不大？ 小心「沒籃子放雞蛋」…

ＲＣＥＰ日前簽署，台灣不在其中，政府仍強調影響不大，同時宣稱會積極加入ＣＰＴＰＰ，但大陸表態考慮加入ＣＰＴＰＰ後，牽動各...

專家看本周指標／美經濟復甦可能趨緩

今年受到疫情影響，主要經濟體在第2季出現大幅度的衰退，但在第3季又出現V型反轉；星展集團認為，主要國家央行與政府仍將維持...

經濟關鍵字／林伯豐、陳進財選「穩」

經濟日報主辦「2021經濟關鍵字大預測」活動，工商協進會理事長林伯豐、穩懋董事長陳進財所推薦的字，都是「穩」。

RCEP障礙 經部兩策略破解

為因應區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署，經濟部長王美花昨（22）日下午邀來石化、塑膠、鋼鐵、工具機等九大產業代表「喝...

業者：台幣勁升 比RCEP問題更急迫

新台幣匯率持續升升不息，昨天與會的行政院副院長沈榮津直言，各產業都很關心匯率議題，但他並未言明政府將如何因應；經濟部長王...

RCEP衝擊 學者：從三方向突圍

為因應區域全面經濟夥伴協定（RCEP）對我產業衝擊，學者建議朝三方向突圍，短期加強與美合作、爭取洽簽台美雙邊貿易協定（B...

RCEP影響產業座談 王美花、沈榮津說產業更關心這議題

經濟部長王美花（22）日說，在與產業座談時，各個產業代表都很關注匯率議題，他們認為這反而比RCEP的影響議題還重要。她也...

習表態入CPTPP 學者：即使美先加入 陸仍有能力阻台

中國國家主席習近平在APEC領袖峰會上提出，將考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部長王美花認為台灣機會...

防疫需求仍在 藥用酒精原料關稅減半再延長3個月

藥用酒精原料關稅減半措施原訂26日截止，財政部表示，考量秋冬疫情升溫、國際原料價格高及國內防疫需求仍在，將再延長實施3個...

10月景氣燈號 估連三綠

國發會27日發布10月景氣對策信號。隨著出口暢旺、國內景氣穩健回升，預期10月景氣對策燈號將連續第三個月亮出綠燈。

今年經濟成長 上看1.9％

主計總處將在27日發布最新今年及明年經濟成長率預測。主計總處8月時預測今年全年經濟成長率為1.56%，隨著國內景氣回穩，...

熱門新聞

中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產

海運搶櫃戰 運價又漲了

新台幣狂升向金管會求救？央行總裁楊金龍：過度解讀

聯發科5G晶片出貨 明年倍增

RCEP障礙 經部兩策略破解

破解RCEP障礙 經部瞄準電動車、半導體、疫後商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。