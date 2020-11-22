RCEP影響產業座談 王美花、沈榮津說產業更關心這議題

經濟部長王美花（22）日說，在與產業座談時，各個產業代表都很關注匯率議題，他們認為這反而比RCEP的影響議題還重要。她也說，也有不少產業提及，可強化他們在國外的融資需求與服務。行政院副院長沈榮津也直呼，「有啊！有啊！」「他們一直關心匯率！」

經濟部今日邀請九大產業的各工會代表，與王美花、行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫等政府代表，就RCEP簽署後的後續影響及因應策略等議題開會交換意見，會前包括螺絲工業公會等代表，即對匯率議題提出關切。

在與受區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）影響產業座談會後，王美花受訪指出，在會中不少產業代表們，也都相當關注匯率，多個產業也提及，未來可強化他們在國外的融資需求、融資服務。

王美花解釋，會中的確許多產業提及對匯率的擔憂，甚至認為這比RCEP議題還重要，面對台幣的強勢，主要競爭國家的匯率都不如台灣漲這麼多，確實讓各個產業的競爭壓力相對會比較大。

王美花說，匯率並非經濟部所能處理，但有多個業者提及他們到海外投資、銷售產品，希望能好點的融資機制，並舉例指出，如廠商在東南亞，有當地國家銀行提供較為優惠的融資搭配，而行政院副院長沈榮津有提到輸出入銀行等角色，但這個要再交換意見後提出方案。

沈榮津會後受訪也被問及各產業代表，是否重視匯率議題多於RCEP議題？沈榮津直呼「有啊！有啊！」「他們一直關心匯率！」他也說，第一輪座談後，已掌握個別產業狀況，會再請各公會提出方案，看如何幫大家提出產業發展策略。