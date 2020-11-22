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王美花談RCEP影響 關稅敏感產業應朝高值化發展

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

為因應區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署後衝擊，經濟部王美花今（22）日與各產業座談後表示，會中討論到對RCEP關稅較敏感產業，未來升級、高值化方向，如機械、電子、汽車零組件業等打入電動車行列；石化業「打群架」及進入半導體原料供應；紡織業走向機能化，結合時尚與環保等方向。她強調，後續會再與個別產業進一步討論、提出相關方案。

經濟部長王美花今日邀集行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫，與石化、塑膠、紡織、鋼鐵、工具機、機械、扣件、汽機車、面板等九大產業的代表們，至經濟部喝咖啡，針對RCEP簽署後的影響交流意見。

王美花會後受訪表示，今天邀請的個公協會、公司代表均出席，不過包括紡織業、機械業、石化業上游、螺絲螺帽扣件等對RCEP關稅較敏感的產業，還是要思考如何讓這些對關稅敏感的產業，在中長期如何超前部署，且高值化、差異化。

王美花說，RCEP這是比較大的意義，是因此而新增的中日、日韓自由貿易協定（FTA）及其影響，反而是在降稅的部分，或者是說自由化部分，短期內影響確實不大，不過中長期部分，還是要思考有關稅產品的發展。

王美花舉例，這次座談也有工研院等法人代表出席，因此也討論到相關合作。她舉例，如石化業，業者有提到留在台灣的一定要高值化，做法是打群架，以及討論到如何打入台灣的半導體原料。

王美花說，機械業代表也提到如何打入電動車、半導體設備的行列；汽車零組件業、電子業也提及未來如何打入電動車行列；紡織業則提及在疫後時期，要結合時尚，並且要更環保，讓更多人能接受。

經濟部次長林全能也表示，這次座談氣氛良好，大家都覺得應團結在一起。他說，幾大重要討論方向，包括因RCEP降稅期程較長，這期間要努力的方向，如產業核心能量要「自強」，包括研究開發、產品差異化等。

王美花最後指出，面對這樣的國際情勢，以及受到疫情衝擊，將來經濟部如何與這些產業加強合作，會再與個別產業討論，並提出相關方案。

王美花 RCEP 經濟部

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