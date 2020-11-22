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習表態入CPTPP 學者：即使美先加入 陸仍有能力阻台

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

中國國家主席習近平在APEC領袖峰會上提出，將考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部長王美花認為台灣機會比中國大陸高，學者認為中國大陸的表態是要給美國壓力，但如果在美中之間，日本會優先選擇，即使如此，不代表台灣就有機會加入，因為CPTPP加入是採共識決，大陸絕對有能力擋台灣。

至於美國總統選舉已政黨輪替之際，台美昨天進行「台美經濟繁榮夥伴對話」，並且簽訂台美對話機制常態化MOU，政府還說效期是五年，學者表示，MOU不是協定，不具約束力，政府說效期五年是「鬼話」，但也有學者認為，台美出口強項都不同，具有互補關係，簽署MOU就像企業說好未來要合作一樣，有助雙邊未來合作。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，雖然中國大陸前就說要加入CPTPP，但態度沒有那麼積極，如今藉APEC場合，由領導人習近平親自表態，值得台灣非常關注，因為雖然中國大陸是要給美國壓力，想了解美國是否有意加入CPTPP，但也因此情勢變得很詭譎，如何合縱連橫，變數變多。

他說，美國如果要加入，則日本在美中之間，一定優先選美國，但美國一旦加入，是不是會擋中國大陸？這些都是未來新的變數。至於對台灣，即使中國大陸無法加入CPTPP，不代表中國沒有影響力，因為加入CPTPP要11個國家共識決，成員國很多國家都與中國大陸有邦交，要擋台灣很容易。

台經院景氣預測中心副主任邱達生也判斷，大陸積極表態CPTPP，是想逼美國領導人表態？如果美國真的不回去CPTPP，中國大陸就慢慢來，不急著參加，有一點是政治操作。

他說，因為如果美國確定主導，CPTPP影響力更大，馬上超過RCEP，RCEP是供應鏈整合，但CPTPP是市場進入，美國超大的消費力，會讓CPTPP影響大到無法預估，而且美國加入一定會主導落實其想要的貿易規範，例如禁止國有企業非法補貼，但這是大陸的命脈，讓不得。

至於台美經濟繁榮夥伴對話，不願具名的學者不客氣批評，全世界都急著想要與新的總統拜登建立關係，只有台灣還在拉者川普，現在對話的美國官員，未來通通會換光光，未來政策也不明朗，此時簽MOU完全沒有約束力。對於外交部長說MOU效期是五年，他直斥是鬼話，乾脆說效期是100年。

邱達生則正面看待MOU，他說，任何政策透明國家簽MOU是有效力的，作用就像亞太經合會，雖然不是協定，但MOU驅動力是同儕壓力，表示雙方已經承諾何時要做，如果後來沒做，還是有一定壓力，不能說沒有用。

他說，跟美國簽MOU很好，原因是兩國出口結構相似度很低，美國出口是服務業、農產品、能源，都不是台灣出口強項，台灣是電子零組件、資通訊產品，美國向我們下很多訂單，都是兩位數成長，需求很強勁，台美結構是互補，簽MOU就有意義，彼此獲利。

CPTPP 習近平

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