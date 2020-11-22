紡拓會：RCEP簽署後 未來須密切觀察產地認定標準

經濟部今（22）日邀集九大產業代表喝咖啡，就區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署交換意見。中華民國紡織業拓展會秘書長黃偉基表示，RCEP 15國中有七國屬於跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員，未來兩者對產地認定的標準寬嚴變化，須密切觀察。

經濟部長王美花今日邀集行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫，與石化、塑膠、紡織、鋼鐵、工具機、機械、扣件、汽機車、面板等九大產業的代表們，至經濟部喝咖啡，針對RCEP簽署後的影響交流意見。

黃偉基會前受訪指出，RCEP 15 國有七國屬於CPTPP，而RCEP對紡織品這敏感產業原產地認定較寬鬆，不若CPTPP高規格，例如CPTPP要求只有在當地生產的紗紡成的布，再由此做成的成衣，才能算原產地。

黃偉基說，相對來說，RCEP只看在哪裡裁減、縫製就可認定，未來RCEP各成員國國會通過其文本後，對於未來會如何去認定原產地的規定，是高規格或較鬆散，就會影響台灣的紗線、布料等，這攸關是否享受RCEP關稅減免，目前須密切觀察。

黃偉基分析，目前看來，RCEP簽署後，對紡織業影響比較不大，但對上游化纖部分較有影響，其銷往中日韓市場關稅競爭的優劣勢，仍待進一步分析，但對於台灣紗線、布料銷往東南亞影響目前看來不嚴重。

至於RCEP未來關稅的影響，黃偉基坦言這部分還看不出來，因先前東協加中日韓時，關稅歧視就已開始，我國有差異性的產品銷往當地當然有關稅障礙，但（這產品）別國也做不出來，我國創新產品的銷往歐美地區的優勢，在東南亞製造上仍具競爭力。

黃偉基舉例，中國大陸2004年推動小康政策後，工資不斷飆漲，不少台廠開始往東南亞移動，如今看來是正確決定；他也說，台廠也有兩大環保方面的優勢，一為原材料回收，另一則為綠色製程，如NIKE等歐美品牌要求2024年的原料完全回收，目前大概只有台廠能完全配合。