經部邀喝咖啡談RCEP 螺絲工業公會：匯率影響嚴重

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署後，經濟部今（22）日邀集九大產業代表喝咖啡。台灣螺絲工業公會理事長蔡圖晉直言，對其產業有兩項因素影響最嚴重，一為台灣匯率太強，近一年螺絲產業整體匯損已達50億元，且未來RCEP關稅可能高達5%至30%，盼政府協助。

經濟部長王美花今日邀集行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫，與石化、塑膠、紡織、鋼鐵、工具機、機械、扣件、汽機車、面板等九大產業的代表們，至經濟部喝咖啡，針對RCEP簽署後的影響交流意見。

蔡圖晉會前受訪指出，對台灣螺絲產業影響很嚴重的因素有二，第一為匯率。他說，該產業產值從2018年1,760億元、2019年1,430億元，到今年破1,000億元都有困難，當然與匯率有關係。

蔡圖晉強調，台灣匯率太強，近一年螺絲產業整體匯損已達50億元，這對產業影響非常嚴重，盼匯率貶值，讓他們有生存空間。

蔡圖晉說，其次，是關稅。他說，自從東協加三、加五後，這樣關稅至少要課5%到30%，台灣螺絲產業競爭力很強，生產很多產品給航太、太空、汽車、電子等，且智慧製造、自動化都做很好，但現在不只匯損，關稅影響也很重，再拖下去會越來越不利。

螺絲生產大廠晉禾企業董事長兼台灣螺絲工業同業公會副理事長蔡永裕則表示，台灣扣件業主要銷往歐美等高端市場，但這些國家受疫情影響，產業幾乎停頓，眼見歐洲又要鎖國，產業面臨的不是競爭力問題，而是市場停頓。

蔡永裕說，台灣鋼鐵業雖早已配合政策布局新南向，但面對中國大陸、東協的競爭壓力仍在，僅剩的歐美市場幾乎又無法銷售，加上台幣走強，成為產業最大困境，短期內展望至明年第2季能無法改善，盼政府能協助。