快訊

美國專機即將降落松山機場 傳聞美國官員旋風訪台

阿里山路跑女子休克 失去呼吸心跳搶救中

經部邀喝咖啡談RCEP 螺絲工業公會：匯率影響嚴重

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）簽署後，經濟部今（22）日邀集九大產業代表喝咖啡。台灣螺絲工業公會理事長蔡圖晉直言，對其產業有兩項因素影響最嚴重，一為台灣匯率太強，近一年螺絲產業整體匯損已達50億元，且未來RCEP關稅可能高達5%至30%，盼政府協助。

經濟部長王美花今日邀集行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫，與石化、塑膠、紡織、鋼鐵、工具機、機械、扣件、汽機車、面板等九大產業的代表們，至經濟部喝咖啡，針對RCEP簽署後的影響交流意見。

蔡圖晉會前受訪指出，對台灣螺絲產業影響很嚴重的因素有二，第一為匯率。他說，該產業產值從2018年1,760億元、2019年1,430億元，到今年破1,000億元都有困難，當然與匯率有關係。

蔡圖晉強調，台灣匯率太強，近一年螺絲產業整體匯損已達50億元，這對產業影響非常嚴重，盼匯率貶值，讓他們有生存空間。

蔡圖晉說，其次，是關稅。他說，自從東協加三、加五後，這樣關稅至少要課5%到30%，台灣螺絲產業競爭力很強，生產很多產品給航太、太空、汽車、電子等，且智慧製造、自動化都做很好，但現在不只匯損，關稅影響也很重，再拖下去會越來越不利。

螺絲生產大廠晉禾企業董事長兼台灣螺絲工業同業公會副理事長蔡永裕則表示，台灣扣件業主要銷往歐美等高端市場，但這些國家受疫情影響，產業幾乎停頓，眼見歐洲又要鎖國，產業面臨的不是競爭力問題，而是市場停頓。

蔡永裕說，台灣鋼鐵業雖早已配合政策布局新南向，但面對中國大陸、東協的競爭壓力仍在，僅剩的歐美市場幾乎又無法銷售，加上台幣走強，成為產業最大困境，短期內展望至明年第2季能無法改善，盼政府能協助。

匯率 關稅 經濟部

延伸閱讀

防疫需求仍在 藥用酒精原料關稅減半再延長3個月

RCEP後北京有意CPTPP 與美一較高下

王美花：台為CPTPP做足準備 中國加入門檻相對高

進RCEP要承認一國兩制？馬英九：經濟部說些不存在障礙

相關新聞

防疫需求仍在 藥用酒精原料關稅減半再延長3個月

藥用酒精原料關稅減半措施原訂26日截止，財政部表示，考量秋冬疫情升溫、國際原料價格高及國內防疫需求仍在，將再延長實施3個...

前20大廠商 撐起3分之1出口 台積電穩居第一

護國神山台積電有多威？根據財政部統計，台積電自2015年起已連續五年穩坐我國最大出口商。而以台積電為首的前20大出口廠商...

王美花：陸想入CPTPP 門檻高

中國國家主席習近平在APEC領袖峰會首度提及，大陸將考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），外界憂心可能讓台...

電子零組件 扛起出口半邊天

觀察今年出口，電子零組件出口暢旺撐起出口半邊天，觀察主要產品，積體電路需求強勁，今年前十月年增22.3%，穩坐電子零組件...

前20大出口廠商貢獻稅收多 國庫大補丸

前20大出口廠商不僅是我國出口最大動能，同時也貢獻不少稅收。財政部表示，若以營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、關稅等四項稅...

每周一勢／藥品及醫用化學品業產值衝高

我國藥品及醫用化學品業產值，除2014年因原料藥接單減少而衰減，自2015至2019年已連五年創高，今年因新冠肺炎疫情帶...

10月景氣燈號 估連三綠

國發會27日發布10月景氣對策信號。隨著出口暢旺、國內景氣穩健回升，預期10月景氣對策燈號將連續第三個月亮出綠燈。

今年經濟成長 上看1.9％

主計總處將在27日發布最新今年及明年經濟成長率預測。主計總處8月時預測今年全年經濟成長率為1.56%，隨著國內景氣回穩，...

陸願加入CPTPP 王美花：門檻高

中國大陸國家主席習近平表態將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。經濟部長王美花昨表示，為加入CPTPP，...

台美半導體合作！李淳：將加速我半導體產業赴美投資

中經院WTO與RTA中心副執行長李淳今（21）日表示，這次台美經濟繁榮夥伴對談所獲致結論及簽署MOU，預期新任美國總統拜...

台灣勞工耐操不抱怨？ 職業病補償率對比國際低得可憐

台灣勞保投保勞工高達一千多萬人，但有學者比較國際間職災死亡率和職業病補償，發現台灣每年獲得職業病認定的案件只有數百件，職災補償率7.11，低得可憐。台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎說，台灣勞工不但耐操不抱怨，而且是至死方休，很多職災個案都認為「我們這種工作就是會得這種病啊」，把得病當成自己責任，太認命了。

中彰投職訓成果展化身「夢想轉運站」吸引上千人潮

為讓民眾一次掌握政府職業訓練相關資源，勞動部勞動力發展署中彰投分署今（21）日在台中火車站舊站前廣場，擴大辦理職業訓練成...

熱門新聞

蘋果自製晶片M1效能驚豔 台積電呷補

前20大廠商 撐起3分之1出口 台積電穩居第一

蘋果新筆電熱賣 台鏈進補

台美半導體合作！李淳：將加速我半導體產業赴美投資

新台幣狂升向金管會求救？央行總裁楊金龍：過度解讀

買美元保單 專家提醒留意招攬糾紛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。