聽新聞
test
0:00 / 0:00

王美花：陸想入CPTPP 門檻高

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導
經濟部長王美花。記者許正宏／攝影
經濟部長王美花。記者許正宏／攝影

中國國家主席習近平在APEC領袖峰會首度提及，大陸將考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），外界憂心可能讓台灣爭取加入的難度提高。

經濟部長王美花表示，台灣為加入CPTPP已做了相當多準備，大陸自由化程度低，加入CPTPP對大陸來說，門檻相對是高的。

王美花表示，這確實是習近平首次在公開場合提及大陸考慮加入CPTPP，但現在情況是中國還沒加入，台灣也還沒加入。

王美花表示，CPTPP是高標準協定，台灣早在十年前就開始檢視體制與法規落差，為此也修了相關法規，包含國家通訊傳播委員會（NCC）、衛生福利部的法令及智慧財產權相關等，希望符合高標準。

王美花表示，CPTPP在體制面，「對中國來說，相對門檻是高的」。

美國先前就要求大陸修智財法令；此外，CPTPP還有很多規範性問題，大陸包含金融、補貼、國營事業、國家體制等問題都被提及。

她表示，台灣持續提升自由化、民主化，已有很好的準備，雖有少數法規因立法院屆期不續審，政府會繼續檢視台灣法規落差，繼續提出修法。

CPTPP 王美花

延伸閱讀

習近平：盼更多國家參與健康碼國際互認機制

經長：大陸自由化程度低 加入CPTPP門檻相對高

王美花：台為CPTPP做足準備 中國加入門檻相對高

台美談5G合作 經濟部：爭取在台設認證中心

相關新聞

王美花：陸想入CPTPP 門檻高

中國國家主席習近平在APEC領袖峰會首度提及，大陸將考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），外界憂心可能讓台...

陸願加入CPTPP 王美花：門檻高

中國大陸國家主席習近平表態將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。經濟部長王美花昨表示，為加入CPTPP，...

台美半導體合作！李淳：將加速我半導體產業赴美投資

中經院WTO與RTA中心副執行長李淳今（21）日表示，這次台美經濟繁榮夥伴對談所獲致結論及簽署MOU，預期新任美國總統拜...

台灣勞工耐操不抱怨？ 職業病補償率對比國際低得可憐

台灣勞保投保勞工高達一千多萬人，但有學者比較國際間職災死亡率和職業病補償，發現台灣每年獲得職業病認定的案件只有數百件，職災補償率7.11，低得可憐。台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎說，台灣勞工不但耐操不抱怨，而且是至死方休，很多職災個案都認為「我們這種工作就是會得這種病啊」，把得病當成自己責任，太認命了。

中彰投職訓成果展化身「夢想轉運站」吸引上千人潮

為讓民眾一次掌握政府職業訓練相關資源，勞動部勞動力發展署中彰投分署今（21）日在台中火車站舊站前廣場，擴大辦理職業訓練成...

美股震盪 逢低布局科技、生技基金

美股昨（20）日在新冠肺炎情升溫，多州重啟防疫限制、財政部中止部分紓困措施等因素影響下，四大指數終場收黑，跌幅落在0.4...

疫情下台灣迎創業熱潮 估帶動亞洲手創展交易金額破億

2020年疫情重創全球經濟，多數零售業面臨倒閉潮，就連近兩年快速竄起的快時尚產業也敵不過侵襲，大量關閉全球實體門市，但在...

國光生技：新冠疫苗生產製造…準備好了

國際上疫苗研發陸續傳出捷報，國光生技昨（20）日宣告「我們準備好了。」有把握可以實際生產製造疫苗，甚至有機會賣到國際，因...

國光新冠疫苗 申請二期臨床

國產新冠疫苗報喜，一期結果正面。國光生技昨（20）日宣布，正式向衛福部提出新冠疫苗二期臨床試驗申請，若順利獲准，預期今年...

台商加碼大陸 連五增

經濟部投審會昨（20）日公布，今年前十月台資赴大陸投資金額為47億588萬美元（約新台幣1,411.7億元），年增47%...

銷美報捷 連九月成長

10月外銷訂單「連八紅」，其中美國外銷訂單達169.5億美元，年增17.1%，創下歷年單月新高，連九個月正成長，亦是自2...

10月外銷訂單創新高 衝上515億美元 年增9％

經濟部昨（20）日發布10月外銷訂單為515.9億美元，創歷年單月新高，年增9.1%，已經「連八紅」，也是今年二度站...

熱門新聞

「台幣升值勢頭恐不易擋」 謝金河：趨勢不會只一兩年

國光新冠疫苗 申請二期臨床

追趕台積 三星擬在美蓋新廠

三星5奈米產能 與台積電落差達兩成

好市多百萬遊艇名牌包 秒殺

央行阻升台幣 找金管會幫忙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。