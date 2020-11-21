台美半導體合作！李淳：將加速我半導體產業赴美投資
中經院WTO與RTA中心副執行長李淳今（21）日表示，這次台美經濟繁榮夥伴對談所獲致結論及簽署MOU，預期新任美國總統拜登上任後，接續完成的機率高。因拜登亦提出在美國重建半導體產業的政見，預料我國半導體相關產業加速赴美投資。
李淳表示，未來台美雙方將輪流在華府在台北舉行年度高階對話，這是台美全新對話管道，未來的重要性將不亞於TIFA（貿易暨投資架構協定）。台美高階對話將聚焦新議題合作，TIFA則處理貿易障礙、規則性議題，未來台美高階對話、TIFA將雙軌進行或為互補。
他分析，台美經濟繁榮夥伴對談是在美國總統川普任期最後兩個月舉行，在拜登上任後是否會接續，備受外界關注。首先，拜登幕僚已多次提及印太戰略對美國地緣政治的重要性，台美在印太戰略合作，包括雙方在新南向國家合作，一定會延續。
李淳指出，在科技和產業合作方面，拜登多次重申要恢復美國在全球科技領導地位，台美科技和產業合作，或許題目包裝會不同，但實質合作預期會持續。
他表示，拜登多次表示，美國要有一定半導體產業鏈及產能，半導體產業鏈主要在台灣，隨著台美經濟對話將半導體合作列為優先項目，預期會有更多半導體相關產業會赴美投資。
至於5G合作，李淳認為，這次台美對話確認台灣5G是乾淨通道，我通訊產品業者至少取得美國市場入門票。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言