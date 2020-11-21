鄧振中：台美經濟對話和TIFA兩個機制並行

台美經濟繁榮夥伴對話落幕，外界關切是否取代台美TIFA（貿易暨投資架構協定）會議。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中今（21）日表示，台美經濟對話和TIFA兩個機制並行。

首屆台美經濟敏榮夥伴對話20日舉行，台美雙方首先簽署合作瞭解備忘錄（MOU），為期5年，並得再延長5年，此MOU將做為未來台美輪流在華府及台北召開年度高階對話的基礎，促進雙方更深化且廣泛合作。外界關切，未來台美高階對話是否會取代TIFA及美國現有USTR（美國貿易代表署）之角色。

鄧振中表示，台美經濟對話是台美首次就這些議題進行完整、全面的進行對話，具體目標就是建立機制性的溝通管道，將來雙方在此機制持續就不同題目，以專業小組的方式進行深入討論。若每個對話管道產出結果，可能就會個別簽訂協定，譬如科技方面會有科技協定。

鄧振中說，過去20多年，台灣與USTR已有TIFA的對話管道，是針對特定議題商談；近年來因為台美關係密切，雙方覺得在既有的管道上，需要擴大對話的機制，因此才有台美經濟對話的產生並簽署協議。他表示，雙邊貿易協定（BTA）則不在此次討論議題之內，台美經濟對話跟TIFA這兩個機制是並行的。

外交部長吳釗燮表示，TIFA或是BTA的主責單位是USTR，掌管進出口、關稅議題，而台美經濟對話是由國務院主導，因此台美經濟對話不會產生自由貿易協定（FTA），也不會取代TIFA。