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經長：大陸自由化程度低 加入CPTPP門檻相對高

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

中國國家主席習近平在APEC領袖峰會首度提及，大陸將考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），外界憂心可能讓台灣爭取加入的難度提高，經濟部長王美花今（21）日表示，台灣為加入CPTPP，已經做了相當多準備，大陸自由化程度低，加入CPTPP對大陸來說門檻相對是高的。

王美花表示，這確實是習近平首次在公開場合提及大陸考慮加入CPTPP，但現在情況是中國還沒加入、台灣也還沒加入。

王美花表示，CPTPP是高標準的協定，台灣早在10年前就開始檢視體制與法規落差，為此也修了相關法規，包含國家通訊傳播委員會（NCC）、衛生福利部的法令，以及智慧財產權相關等，希望符合高標準。

王美花表示，CPTPP在體制面，「對中國來說，相對門檻是高的」。美國先前就要求中國修智財法令；除此之外，CPTPP還有很多規範性問題，大陸包含金融、補貼、國營事業、國家體制等問題，都被提及。

她表示，台灣持續提升自由化、民主化，已有很好的準備，雖有少數法規因立法院屆期不續審，政府會繼續檢視台灣法規落差，繼續提出修法。

CPTPP 王美花

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