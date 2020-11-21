中彰投職訓成果展化身「夢想轉運站」吸引上千人潮

為讓民眾一次掌握政府職業訓練相關資源，勞動部勞動力發展署中彰投分署今（21）日在台中火車站舊站前廣場，擴大辦理職業訓練成果展，聯合自辦、委辦及補助近40家培訓單位。共同展出訓練成果。

現場有豐富有趣的成果鑑賞品嚐、示範教學、DIY實作體驗，以及寓教於樂的闖關遊戲，吸引上千民眾參與及體驗，技能競賽金牌選手也現身分享經驗，現場熱鬧且別具意義。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、台中市勞工局長吳威志、工協會等勞資團體多位理事長、各級學校及民意代表等代表雲集，彰顯各界對職業技能養成的重視。勞動力發展署主任秘書王玉珊也到場勉勵參展單位，及為參加民眾一起加油打氣。

王玉珊致詞時指出，今年因為疫情的關係，面臨不同以往的挑戰，政府針對待業及在職勞工，推出多元職類的職前及在職訓練課程，協助勞工強化個人就業力。

例如配合國家產業政策發展，所推出「產業新尖兵試辦計畫」，課程涵蓋數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技、國際行銷企劃等多元面向，訓練期間另提供「學習獎勵金」，讓學員可安心學習。

以中彰投地區為例，已結合轄內大專校院提供近50門指定訓練課程，超過700名青年參與計畫。她也鼓勵民眾透由一年一度的職訓成果展，可多瞭解及善用政府訓練資源。

中彰投分署長林淑媛表示，民眾透過職業訓練可以有效提升職場競爭力，進而為自己人生職涯發展圓夢，這也是今年特別以「夢想轉運站」為活動主題辦理職訓成果展的因素。

現場規劃「職涯魔法學院」、「職訓充電站」、「職人町」、「Maker圓夢站」、「言川の駅」等五大展區，帶領民眾從瞭解個人職涯適性開始，展示不同職訓計畫特性，讓民眾得以選擇自己所需職業訓練課程。

今天的成果展，不僅展現該分署在精密製造、木工、動力機械等自辦訓練成果外，也同步邀請具在地特色的產業人才培訓據點(如智慧自動化、自行車、智慧綠能及製鞋等)展示推廣。