LIBOR退場在即 法界：銀行須正視合約及行為風險

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

多年來全球金融市場廣泛用作定價或評價的倫敦同業拆借利率（LIBOR），被預告將於2021年底退場。儘管新冠肺炎在2020年延遲了多項監理機制的推行，LIBOR的退場時點卻從未改變。各國主管機關也陸續要求金融機構應盡快展開客戶溝通，並且至遲應於2021年6月底停止承作以LIBOR為參考利率的交易。LIBOR退場對銀行業產生的衝擊，將成為不可逃避的現實。

普華法律商務事務所資深顧問林信宏日前參加彭博舉辦的「告別LIBOR: 迎接SOFR環境下的變革與挑戰」研討會時表示，銀行業需特別注意LIBOR轉換時的合約風險及行為風險。根據他在美國及香港等金融中心執業的實務觀察，銀行使用的貸款合約中，對於參考利率無法取得時的替代條款，不見得可以完美應付未來LIBOR將永遠退場的狀況。

林信宏舉例說，有些條款可能會明文當LIBOR暫停報價時，可由銀行自行決定適用替代利率。他強調，單就合約字面解釋，當LIBO永久消失時，銀行似乎可以繼續沿用此合約，但此種合約條款於約定當時多未考量到LIBOR永久消失的情形，當合約中的條款不再代表立約雙方立約時的意圖，即會產生合約風險。

此外，由於LIBOR轉換所牽涉的面向既深且廣，利率計算方式複雜，一般金融消費者、中小型企業或非專業投資人可能不熟悉此議題。資訊不對稱的問題也容易使金融機構發生行為風險。林信宏指出，客戶是否知道自己接受的替代利率與原始LIBOR之差異、不同客戶是否可能收到不同的替代利率、加減碼的調整對客戶是否公平等，皆是銀行業者在執行利率轉換及合約修改時須注意的行為風險重點。

林信宏表示，銀行業應及早著手合約調整協商及客戶溝通的工作，秉持「客戶分群」、「背景說明」、「妥善溝通」及「保持透明」四大原則，以降低LIBOR轉換相關的合約風險及行為風險，考量LIBOR退場影響範圍與組織資源的有限性，適時引進外部專家給予協助也不失為一可行方案。

元大金控風險管理部財務工程主管洪怡真也說，LIBOR轉換對於金融交易之風險管理、財會表達、資本的影響，共同核心的問題仍是解決金融交易定價所面對的衝擊。此外，不同金融產業別應依照其不同資產配置特性進行LIBOR轉換損益影響分析，才能了解具體風險輪廓並採取適當的因應措施。金融機構應有從上到下的全面整合機制，以因應LIBOR轉換對各部門日常營運可能產生的影響。

銀行業 元大金控 彭博

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