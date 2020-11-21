美股震盪 逢低布局科技、生技基金

美股昨（20）日在新冠肺炎情升溫，多州重啟防疫限制、財政部中止部分紓困措施等因素影響下，四大指數終場收黑，跌幅落在0.4-0.8%間。標普500和道瓊本周跌幅達0.7%，而那斯達克以及費城半導體指數分別周漲0.2%、1.8%。

展望後市，富蘭克林證券投顧指出，新一波疫情下各州紛紛實施更嚴格的防疫措施增添短線景氣下行風險，所幸新冠疫苗研發取得突破性發展支持市場情緒，牽動美股高檔震盪，類股輪動加速，後續盤勢焦點關注疫情、疫苗進展、景氣及假期銷售。

野村投信表示，市場風險偏好回升，但疫苗與疫情仍將持續拉扯，因此短期，內仍以震盪格局為主，類股輪動快速，建議選擇長期成長潛力股，並逢低介入，現階段刺激政策及疫情仍是關注焦點，另需留意美國選舉訴訟與英國脫歐政治風險。

展望2021年，美國經濟及企業獲利改善，輔以聯準會延續低利寬鬆的貨幣政策，預期美股將延續多頭趨勢。高盛證券（11月11日）認為，疫苗的推出有機會讓社會在2021年逐步恢復正常，將2020年底史坦普500指數目標上修至3700點，預估2021年底指數目標4,300點。

富蘭克林證券投顧建議，投資布局靠攏長線成長趨勢正向的產業，科技及生技醫療產業分別受惠企業數位轉型及人口高齡化的中長線趨勢，建議投資人採取逢回分批加碼或以大額定期定額方式布局科技及生技股票型基金，部分資金可搭配價值型股票基金操作，拓展投資觸角並掌握類股輪動機會。