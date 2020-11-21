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疫情下台灣迎創業熱潮 估帶動亞洲手創展交易金額破億

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
2020 POP UP ASIA 亞洲手創展主題為「RECONNECT從心鏈結」，全面提升線上線下五大展區，即日起至11月22日於松山文創園區開展，現場集結300個國內外生活風格品牌與線上主題館。 圖／POP UP ASIA亞洲手創展提供
2020 POP UP ASIA 亞洲手創展主題為「RECONNECT從心鏈結」，全面提升線上線下五大展區，即日起至11月22日於松山文創園區開展，現場集結300個國內外生活風格品牌與線上主題館。 圖／POP UP ASIA亞洲手創展提供

2020年疫情重創全球經濟，多數零售業面臨倒閉潮，就連近兩年快速竄起的快時尚產業也敵不過侵襲，大量關閉全球實體門市，但在疫情下台灣卻迎來史上最高創業潮，根據經濟部統計，截至7月底，公司登記家數達到71萬2000家，掀起微星創業風潮。

POP UP ASIA 亞洲手創展自2016年成立，今年邁向第5屆，是全亞洲第一個以促進手作創業者與組織交流為核心的手作創業展會，也是年底亞洲最大的生活風格展，從手作創業者的角度出發，探索手作創業創新趨勢與永續商業模式，建立具有前瞻性的手創創業生態系，每年呈現100%成長，已累積超過1000個參展品牌、逾30個亞洲城市，進場人數超過10萬人，今年預購票更較去年成長20%，預期將達到5萬人次入場，交易金額預計破上億。

2020 POP UP ASIA 亞洲手創展主題為「RECONNECT從心鏈結」，全面提升線上線下五大展區，即日起至11月22日於松山文創園區開展，現場集結300個國內外生活風格品牌與線上主題館。

POP UP ASIA 亞洲手創展執委會主席 顏瑋志Jerry提到，「POP UP ASIA亞洲手創展」創立的目的是希望提供創作者一個共創平台，並協助建立商業模式，將整個產業鏈串連起來，今年主題「重新鏈結 RECONNECT」不再止於「鏈結」亞洲國家，還要進一步組成聯盟，集結各方力量支持亞洲創作者，將微星品牌生態系，做到更有意義的系統規模化。

創業 疫情 生態

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