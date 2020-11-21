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台美經濟會談 半導體戰略合作為優先項目

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
台美經濟繁榮夥伴對話昨（20日）晚舉行，台美確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目。圖為經濟部長王美花。記者侯永全攝影／報系資料照
台美經濟繁榮夥伴對話昨（20日）晚舉行，台美確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目。圖為經濟部長王美花。記者侯永全攝影／報系資料照

台美經濟繁榮夥伴對話昨（20日）晚舉行，台美雙方針對5G及電信安全、供應鏈合作進行會談。基於半導體產業為台美雙方經濟帶動重大且長期之利益，台美確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目。

行政院表示，台美雙方均認為台灣於高科技硬體具有競爭優勢，且美國在全球高科技產業扮演領導角色，基於半導體產業為台美雙方經濟帶動重大且長期之利益，台美確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目。台美亦致力於醫療、能源及其他關鍵技術供應鏈之合作。

半導體 台美經濟繁榮夥伴對話

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