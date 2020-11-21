出席APEC／張忠謀：抗疫拚經濟 台灣能幫忙

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日登場，這次是首度以視訊會議方式進行，美國總統川普、中國大陸國家主席習近平等領袖都參與這場峰會。這也是川普自11月美國大選後，首度現身國際會議。

台積電創辦人張忠謀三度代表蔡英文總統出席APEC領袖會議，他在APEC峰會上，針對防疫、公衛、經濟振興等重大議題，向亞太各國分享台灣經驗，並提出合作倡議。

今年爆發新冠肺炎疫情，蔡總統交付張忠謀兩項任務。第一，再次宣示台灣願意在全球防疫上做出更多的貢獻，同時也讓國際社會了解我們所做出的努力；臺灣也願意與各國共同努力，建立亞太地區具韌性的醫療公衛體系。

第二是希望代表國能夠達成加強台灣跟各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位的任務。面對全球供應鏈重組的時刻，我們要能拓展供應鏈上中下游的國際鏈結，也要讓臺灣透過貢獻高科技產業實力，來共同促成亞太地區的優質成長。

馬來西亞首相慕尤丁在開幕致詞時表示，各會員必須團結一致，對抗新冠肺炎，讓全球民眾能在可負擔、平等的基礎上取得疫苗與醫療科技。

他也重申支持以規則為基礎的多邊貿易體系、倡導強化數位經濟以及具有包容性的經濟成長。

新華社報導，中國領導人習近平也支持以WTO為核心的多邊貿易體制，並表示將積極考慮加入CPTPP。南韓總統文在寅則說，儘管疫情依然嚴峻，但成員國應持續允許重要的跨境旅行，尤其要對商務人士開放。

美國政府官員20日稍早宣布，美國總統川普也將出席這場線上高峰會，等於將與習近平同框，為近日罕見的一次公開露面。