10月外銷訂單創新高 衝上515億美元 年增9％
經濟部昨（20）日發布10月外銷訂單為515.9億美元，創歷年單月新高，年增9.1%，已經「連八紅」，也是今年二度站上500億美元大關，主要受惠於iPhone 12、PS 5等熱門消費電子新品陸續上市、及遠距需求產品熱絡等因素。
統計處處長黃于玲表示，今年最後兩個月外銷訂單成績，主要觀察疫情態勢、與手機銷售量是否持續火熱，若沒有意外，應會比前十個月年成長4.8%更佳。預估11月外銷訂單約為510億至525億美元間，年增14.5%至17.9%間。
統計處表示，10月外銷訂單中，資通信產品、電子產品仍是成長主力；傳統貨品則受惠於全球市場需求漸增、接單狀況普遍回溫；各項主要分類中，僅化學品因國際油價還在低檔盤旋，加上同業新產能開出，年減9.2%。
接單金額最高的是資訊通信產品，達170.3億美元，創下歷年單月新高，年增4.4%。主因遠距商機延續，對筆電、平板電腦、伺服器、網通產品、顯示卡等需求仍高所致。但部分智慧手機今年銷售遞延，上年同月比較基期較高，抵銷部分增幅。
接單金額排名第二的是電子產品，達152.1億美元，年增17.5%，已連九月二位數成長。反映面板訂單的光學器材接單22.7億美元，年增16.8%，主因遠距商機延續，加上年終旺季備貨，使得面板供不應求，加上價格持續上漲所致。
傳統產業方面，基本金屬10月訂單為23.4億美元，年增11.5%；機械業為18.7億美元，年增13.2%；塑橡膠製品為20.5億美元，年增13.1%；化學品則因為國際油價持續低檔，年減9.2%。黃于玲指出，基本金屬、機械、塑橡膠製品訂單金額都有雙位數成長，顯示傳統產業已走出低谷，出現回溫趨勢。
回顧今年表現，外銷訂單金額逐季「步步高升」，第3季外銷訂單1,410.8億美元，較第2季增加近二成，年增11.9%；累計前三季接單3,637.4億美元，較去年同期成長4.2%，接單金額為歷年同期第二高。
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