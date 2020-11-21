銷美報捷 連九月成長

10月外銷訂單「連八紅」，其中美國外銷訂單達169.5億美元，年增17.1%，創下歷年單月新高，連九個月正成長，亦是自2016年8月以來最長的正成長。

比較9月接單地區，美國與中國大陸及香港分別為149.2億及143.6億美元，差距不大，但美國10月訂單以169.5億大幅超過大陸及香港10月訂單的117.8億美元。

經濟部統計處長黃于玲解釋，美國外銷訂單大增，主要是遠距商機發燒跟電子消費新品上市。最大貢獻來自電子產品，增加12億美元；其次為資訊通信產品，增加5.1億美元。

統計處補充，2014年以來美國即超車大陸，居台灣外銷訂單地區寶座。大陸及香港10月外銷訂單為117.8億美元，年增10.7%，以電子產品增加5.5億美元或增12.3%較多，光學器材增2.1億美元或15.8%次之。

歐洲外銷訂單達114.4億美元，儘管年增率為負0.1%，但減幅縮小，且較上月增29.8%，以資訊通信產品減少3.9億美元或減6.0%較多。黃于玲解釋，歐洲外銷訂單下降是因為去年歐洲手機訂單集中在10月，今年較分散，屬於比較基期因素。