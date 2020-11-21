國光生技：新冠疫苗生產製造…準備好了

國際上疫苗研發陸續傳出捷報，國光生技昨（20）日宣告「我們準備好了。」有把握可以實際生產製造疫苗，甚至有機會賣到國際，因為新冠全球市場超乎一般人的想像，而這也是台灣的機會。

國光表示，公司在生產疫苗方面相當有經驗，而針對新冠疫苗的準備已經就緒，包括原物料的採購、安排合作相關廠商生產等，只等緊急使用授權即可上陣。

近期，國際開發新冠疫苗公司，包括英國牛津大學與阿斯特捷利康、美國輝瑞與莫德納等公司，都相繼傳出研發新冠疫苗捷報，但台灣廠商也沒有停下腳步，包括國光、高端都持續推進。

「國光生技準備好了。」國光說，加上政府的「一臂之力」，國產疫苗在安全的前提下將加速開發，讓國人施打指日可待。日前政府也首度允諾，會在開發新冠疫苗臨床試驗收案上給予協助。這些都是國產疫苗廠商的「助力」。

至於國際銷售上，國光表示，外銷也相當有信心，國光已經和國外大型醫學中心密切合作，待二期臨床試驗計畫定案，即可正式合作二期臨床，到疫苗順利研發出來，未來外銷將先以合作夥伴國家開始。雖然目前國際上新冠疫苗捷報頻傳，但是疫苗的市場需求仍相當大，國光對生產銷售有信心。