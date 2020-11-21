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國光新冠疫苗 申請二期臨床

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導
國產新冠疫苗報喜，一期結果正面。 （本報系資料庫）
國產新冠疫苗報喜，一期結果正面。 （本報系資料庫）

國產新冠疫苗報喜，一期結果正面。國光生技昨（20）日宣布，正式向衛福部提出新冠疫苗二期臨床試驗申請，若順利獲准，預期今年底前進入二期臨床試驗， 最快明年中，國人就有疫苗可以施打。

國光指出，臨床一期數據尚未整理分析完成，但目前進度、安全性符合期待，二期試驗希望明年中完成，並向衛福部申請緊急使用授權（EUA）。

至於試驗是否發現抗體，國光說，在動物試驗與相關攻毒試驗中，分析施打國光疫苗的動物血液，均發現極高的病毒中和抗體，預期人體應也有正面結果。

國光的新冠疫苗一期人體臨床試驗與台大醫院感染科合作，臨床試驗計畫主持人為台大教授張上淳，臨床試驗收案對象為20至60歲的健康成年人，收案人數約70人。所有受試者已完成接種，一期臨床試驗進度順利。對國光新冠疫苗一期試驗情形，張上淳昨日也表達正面態度。

業界說，若國產疫苗順利在明年中獲准，除國光之外，與之合作的永昕，洽談中的台康、中裕等抗原製備廠，將可望同步受惠。加上國光新冠疫苗運輸與保存僅需攝氏2-8度，運送疫苗的專業公司久裕，則可望大啖商機。

試驗規劃方面，國光指出，二期臨床試驗規劃將在台灣北、中、南的合格臨床試驗醫院同步展開。

至於國際合作部分，國光表示，為了進一步驗證保護力，也考慮與國外大型醫學中心合作進行二期臨床，目前已在洽談中，待國內二期臨床規劃定案即可馬上進行。

產能方面，國光表示，若疫苗拿到EUA就可開始出貨，以國內供給為優先，明年中在新產線加入後，每月可量產千萬劑沒問題。

此外，國光的新冠疫苗開發也已經與疾管署簽訂「研發新冠肺炎疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費補助一、二期共4.58億元，二期臨床試驗經主管機關核准後，預計年底進入二期臨床試驗。

國光今年受惠流感疫苗等本業持續成長，累計前三季營收10.4億元，年增55.8%，已達損益平衡，稅後純益78.3萬元，較去年同期虧轉盈。

加上第4季為傳統出貨旺季，營收數字可望再攀高峰，在新冠疫苗研發等防疫需求加持下，法人認為，國光未來營運仍持續維持成長趨勢可期。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

流感疫苗 國光生

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