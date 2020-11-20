OVO推新款機上盒 本土研發多用戶一鍵切換功能獲專利

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導
OVO創辦人兼執行長吳有順。 OVO／提供
OVO創辦人兼執行長吳有順。 OVO／提供

標榜台灣本土研發的智慧電視系統，台灣電視盒品牌業者OVO近期推出新旗艦B8電視盒預購，強調「硬體史上最高規」、「軟體支援最多本土APP」，以本土自主研發、成功授權海外的智慧電視系統「OVO TV OS」為平台，新品群募預購第一天贊助人數超過2500人，首日金額即突破500萬元。

OVO新款的 B8機上盒內建本土研發智慧電視系統「OVO TV OS」，標榜家庭內多用戶可以一鍵切換自有觀賞介面與個人推薦內容，並且將直播頻道與影音隨選App放在同一平台。OVO執行長吳有順表示，多用戶切換系統領先蘋果公司Apple TV的多用戶智慧電視系統，「多用戶一鍵切換」功能近期已經獲得台灣發明專利（專利編號 I710251），美國發明專利也順利進入最終審查。透過多用戶的個人化學習與AI技術，未來智慧電視系統將可以更聰明，主動推薦更符合個人收視偏好的影音內容。

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