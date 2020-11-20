海外生產比創高 經濟部：全球供應鏈重組趨勢回不去

10月外銷訂單「連八紅」，為歷年單月新高。然而外銷訂單海外生產比也從9月的54.0%上升至57.4%，為近期新高。10月新台幣匯率較去年同月增6.21%，雖然與上月相較收斂，但匯率同屬高檔。面對兩大隱憂是否衝擊到外銷訂單，經濟部統計處表示，海外生產比上升是受到資訊通信產品旺季拉抬；至於匯率方面，統計處表示，目前廠商並沒有反映匯率對於訂單接額影響。

經濟部統計處長黃于玲表示，今年因為疫情及遠距商機影響，資通訊產業發展蓬勃，而第4季屬於資訊通信產品旺季，海外生產比均在九成以上，因此才會拉高總海外生產比。若要觀察台商是否把產能移回台灣本土，應觀察1至10月海外生產比會比較準確；而累計較去年同期，資通訊海外生產比下降1.2百分點，證實廠商有在台擴展產能，「全球供應鏈重組這個趨勢，大概是回不去了。」

面對匯率影響，黃于玲受訪表示，長期著力於全球布局的大廠商均會有面對匯率波動的風險管理及避險。相對而言，中小型企業面對匯率波動較容易受到衝擊，因此政府在長期考量下才會輔導廠商技術升級，只要競爭力提升就不用擔心外部因素。