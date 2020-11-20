快訊

台鐵鶯歌=桃園間驚傳死傷事故 雙向列車延誤

新冠疫苗買到了！陳時中曝「口袋已有一些」僅差付訂金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

財股一週／史上最高！理專A走近3億 黃立成出售17LIVE全數股權

聯合新聞網 / 綜合報導
台新銀行爆發理專A走客戶近3億元案件，台新表示，會負責保障客戶權益。報系資料照
台新銀行爆發理專A走客戶近3億元案件，台新表示，會負責保障客戶權益。報系資料照

1.史上最高！理專A走近3億 台新回應：已報檢警偵辦

國內爆發銀行界史上受害金額最高理專盜走客戶存款案件，台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，據悉為目前銀行界傳出最高的理專盜走客戶存款案...

【相關閱讀】

‧史上最高！理專A走近3億 台新回應：已報檢警偵辦

2.黃立成出售17LIVE全數股權 辭去董事所有職務

17LIVE集團18日宣布，共同創辦人暨榮譽董事長黃立成配合公司回購股份計畫，將全數股權售回予公司，並辭去公司所有職務，專注於他個人在其他領域的新事業...

【相關閱讀】

‧黃立成出售17LIVE全數股權 辭去董事所有職務

3.明年起投保薪資分級表調整 勞保逕調影響288萬人

勞保局20日指出，因應明年基本工資從23800元調升至24000元，明年1月1日起也將同步修正「投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，並辦理勞保投保薪資、勞工退休金逕調作業，預估勞保逕調人數約288萬餘人、勞退逕調人數約116萬餘人...

【相關閱讀】

‧明年起投保薪資分級表調整 勞保逕調影響288萬人

4.持永久居留證者搶領三倍券 兩天逾兩千人領取

政府新增持永久居留證者16日起領取振興三倍券，全國約有11,500位符合領取資格。經濟部中小企業處表示，開放領用第二天已逾兩千人領取，約占持永久居留權者人數18％...

【相關閱讀】

‧持永久居留證者搶領三倍券 兩天逾兩千人領取

5.阿姨一早買進台積電現虧八萬淚崩 網友：莫追高抬轎

台積電16日股價開高走高並以 484元作收，改寫了台積電史上天價，漲幅達百分之四點七六，並在17日上午以502元開盤，但隨後漲幅收斂，以485.5元作收，讓網友在PTT上自爆「阿姨淚崩」的慘痛經驗，引來眾多網友加入討論...

【相關閱讀】

‧阿姨一早買進台積電現虧八萬淚崩 網友：莫追高抬轎

財股一週

相關新聞

財股一週／史上最高！理專A走近3億 黃立成出售17LIVE全數股權

國內爆發銀行界史上受害金額最高理專盜走客戶存款案件，台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，據悉為目前銀行界傳出最高的理專盜走客戶存款案...

10月外銷訂單連八紅 全年年增可望超過4.8%

受惠消費性電子品備貨及遠距需求產品熱絡效應，經濟部統計處今（20）日發布10月外銷訂單為515.9億美元，年增9.1%，...

增彈性、給獎助！中高齡就業專法 12月4日上路

總統蔡英文的勞動政見終於實現！原定5月1日施行的「中高齡者及高齡者就業促進法」，因碰上新冠肺炎疫情衝擊產業，延緩上路，行...

APEC領袖峰會視訊揭幕 張忠謀代蔡英文總統出席

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日晚間8時在馬來西亞首都吉隆坡舉行，本次峰會因疫情之故，全程採視訊會議方式進行，...

明年起投保薪資分級表調整 勞保逕調影響288萬人

勞保局今指出，因應明年基本工資從23800元調升至24000元，明年1月1日起也將同步修正「投保薪資分級表」及「勞工退休...

28元不是頂？外資2021年預測 赫見台幣「驚天價」

歐系外銀今天發布2021年亞太投資展望，考量全球經濟好轉及超寬鬆財政政策，保守看美元、看好亞幣等新興幣，其中，對台幣對美...

華泰名品城坐穩Outlet霸主地位 明年挑戰百億營收

華泰名品城坐穩Outlet霸主地位！華泰名品城總經理梁曙凡表示，今年新加入Outlet行列的品牌數量為開店以來新高，國旅...

LIBOR將退場 普華提醒客戶注意銀行改變合約利率

廣泛用作定價或評價的倫敦同業拆款利率（LIBOR）將於2021年底退場，各國主管機關陸續要求金融機構應盡快展開客戶溝通，...

加油要快！估下周油價續漲 92無鉛汽油站上22元

因中國原油加工量續創新高、莫德納疫苗的新冠肺炎疫苗預防效果逾95%...等因素影響下，預估下周汽柴油每公升將上漲 0.1...

經濟關鍵字大預測／楊金龍挑「和」 黃天牧選「興」

經濟日報舉辦2021經濟關鍵字大預測活動，央行總裁楊金龍選「和」；金管會主委黃天牧選「興」。

我國首度躍進全球新創圈 防疫創新排第10名

瑞士新創生態圈調研機構StartupBlink公告，2020年台灣首次躍進全球新創圈排名，名列第30，另在全球國際衛生組...

外銷訂單 有望連八紅

經濟部20日將發布10月外銷訂單金額。經濟部預估，10月外銷訂單金額為515億至530億美元，月增2.9%至5.9%，年...

熱門新聞

28元不是頂？外資2021年預測 赫見台幣「驚天價」

「覺得不需要」35歲沒信用卡她說出唯一困擾...網：還不是麻煩別人

「國泰金是金城武」 謝金河：幾乎所有金融股都是

記憶體明年市況先下後上 南亞科、旺宏領先創波段新高

寶成看見春燕 無薪假提前取消

台幣狂漲傳央行盼壽險幫買美元 業者：盼兩部會協調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。