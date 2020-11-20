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財股一週／史上最高！理專A走近3億 黃立成出售17LIVE全數股權
1.史上最高！理專A走近3億 台新回應：已報檢警偵辦
國內爆發銀行界史上受害金額最高理專盜走客戶存款案件，台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，金額高達2.9億元，據悉為目前銀行界傳出最高的理專盜走客戶存款案...
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2.黃立成出售17LIVE全數股權 辭去董事所有職務
17LIVE集團18日宣布，共同創辦人暨榮譽董事長黃立成配合公司回購股份計畫，將全數股權售回予公司，並辭去公司所有職務，專注於他個人在其他領域的新事業...
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3.明年起投保薪資分級表調整 勞保逕調影響288萬人
勞保局20日指出，因應明年基本工資從23800元調升至24000元，明年1月1日起也將同步修正「投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，並辦理勞保投保薪資、勞工退休金逕調作業，預估勞保逕調人數約288萬餘人、勞退逕調人數約116萬餘人...
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4.持永久居留證者搶領三倍券 兩天逾兩千人領取
政府新增持永久居留證者16日起領取振興三倍券，全國約有11,500位符合領取資格。經濟部中小企業處表示，開放領用第二天已逾兩千人領取，約占持永久居留權者人數18％...
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5.阿姨一早買進台積電現虧八萬淚崩 網友：莫追高抬轎
台積電16日股價開高走高並以 484元作收，改寫了台積電史上天價，漲幅達百分之四點七六，並在17日上午以502元開盤，但隨後漲幅收斂，以485.5元作收，讓網友在PTT上自爆「阿姨淚崩」的慘痛經驗，引來眾多網友加入討論...
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