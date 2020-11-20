10月外銷訂單又創高 貿易戰以來最長紅

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

外銷訂單「連八紅」！經濟部今（20）日公布10月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，10月外銷訂單金額515.9億美元，不但持續創下歷年單月新高，連八個月正成長，更是中美貿易戰以來最長紅字。黃于玲指出，今年最後兩個月外銷訂單成績，主要觀察疫情態勢、與手機銷售量是否持續火燙，若沒有意外，應會比前10個月年成長4.8%更佳。

iPhone 12、PS5等熱門國際品牌消費電子新品陸續上市、遠距商機與新興科技應用需求仍在，加持10月外銷訂單持續維持高檔，總金額金額515.9億美元、年增9.1%。統計處表示，資通信產品、電子產品仍是成長主力；傳統貨品則蕤全球市場需求漸增、接單狀況普遍回溫；各項主要分類中，僅化學品因國際油價還在低檔盤旋，加上同業新產能開出，年減9.2%。

統計處表示，11月外銷訂單預估在年增14.5％到17.9%之間。黃于玲指出，如果未來兩個月手機銷售狀況沒有太差、新冠肺炎疫情態勢沒有劣化，全年外銷訂單年增率有機會超過今年前十個月的4.8%。

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