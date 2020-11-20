外銷訂單連八紅 經濟部：依態勢全年有望衝過4.8%

經濟部今（20）日發布10月外銷訂單「連八紅」，訂單金額為515.9億美元，年增9.1%，為歷年單月新高，也是今年二度站上500億關。經濟部預估，11月外銷訂單約為510億至525億美元之間，月減1.1%至月增1.8%，年增14.5.%至17.9%。經濟部統計處長黃于玲表示，雖然目前尚未預估12月份，以11月預估來看，若年底前手機銷量沒有太差，或是疫情沒有嚴重影響，依照今年態勢全年外銷訂單有機會衝破4.8%。

電子業方面，資訊通信因為蘋果新機上市，而因遠距商機持續延燒，筆電、平板電腦及伺服器等需求仍高，年增4.4%；電子產品10月也同樣受到蘋果新機、次世代遊戲機陸續推出，以及5G通訊、高效能運算等帶動行情，年增17.5%；光學器材則因為宅經濟影響續旺，使得面板供不應求，10月總金額為22.7億美元，較上月減少5.5%，年增16.8%。

傳統產業方面，基本金屬10月總金額達23.4億美元，年增11.5%；機械10月總金額達18.7億美元，年增13.2%；塑橡膠製品10月總金額達20.5億美元，年增13.1%；化學品則因為國際油價持續低檔，年減9.2%。基本金屬、塑橡膠製品連兩月開紅盤，機械連四個月開紅盤，唯獨化學品受油價波及持續負成長；經濟部統計處長黃于玲指出，數據已顯示傳統產業已走出低谷，呈現整體面回溫趨勢。

按接單金額計算的動向指數則為54.2，預期11月整體外銷訂單金額將較10月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數皆在50以上，顯示電子業廠商預期11月接單會優於10月。傳產方面動向指數，化學品則從前月57.0上升至64.6顯示，廠商對於11月接單有信心加持，但唯獨機械持續維持在50以下，對接單信心仍不足。