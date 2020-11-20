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10月外銷訂單連八紅 全年年增可望超過4.8%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
受惠消費性電子品備貨及遠距需求產品熱絡效應，經濟部統計處今（20）日發布10月外銷訂單為515.9億美元，年增9.1%，為「連八紅」，訂單金額再創歷年單月新高。 圖／經濟部提供
受惠消費性電子品備貨及遠距需求產品熱絡效應，經濟部統計處今（20）日發布10月外銷訂單為515.9億美元，年增9.1%，為「連八紅」，訂單金額再創歷年單月新高。 圖／經濟部提供

受惠消費性電子品備貨及遠距需求產品熱絡效應，經濟部統計處今（20）日發布10月外銷訂單為515.9億美元，年增9.1%，為「連八紅」，訂單金額再創歷年單月新高。

不過，由於國外疫情再次升溫，加上美中貿易及科技紛爭持續等因素仍在，經濟部預估，11月外銷訂單表現充滿變數，金額約為510億至525億美元，月減1.1%至月增1.8%，年增14.5.%至17.9%。

經濟部統計處長黃于玲指出，若手機銷售沒有太差，新冠肺炎疫情也沒有太大影響的話，預估今年全年外銷訂單金額年增可望超過4.8%。

黃于玲指出，10月外銷訂單主要受惠於多項國際電子新品上市，加上遠距應用設備需求活絡，以及新興科技應用需求持續擴展，帶動科技類產品接單維持高檔，傳統貨品亦因市場需求漸增及部分產品價格上升，接單普遍回溫，接單多為正成長。

10月化學品接單14.7億美元，年減9.2%，是各主要接單貨品中唯一呈現衰退。統計處解釋，主因為國際油價仍低檔盤旋，部分產品價格低於上年同月，加上同業新產能開出。

接單金額最高的是資訊通信產品，達170.3億美元，創下歷年單月新高，年增4.4%。主因遠距商機延續，對筆電、平板電腦、伺服器、網通產品、顯示卡等需求仍高所致。但部分智慧手機今年銷售遞延，上年同月比較基期較高，抵銷部分增幅。

接單金額排名第二的是電子產品，達152.1億美元，年增17.5%，已連續9個月呈現2位數成長。

反映面板訂單的光學器材接單22.7億美元，年增16.8%，主因遠距商機延續，加上年終旺季備貨，使得面板供不應求，加上面板價格持續上漲所致。

傳統貨品則出現支撐力道，隨著全球市場需求漸次回溫，接單普遍好轉，其中基本金屬、機械、塑橡膠製品，都有雙位數正成長。

回顧今年表現，外銷訂單金額逐季「步步高升」，第3季外銷訂單1,410.8億美元，較第2季增加近二成，年增11.9%；累計前三季接單3,637.4億美元，較去年同期成長4.2%，接單金額為歷年同期第二高。

經濟部

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